Ο ιδρώτας....πρόδωσε τον κακοποιό

Η κινηματογραφική καταδίωξη και ο... κρύος ιδρώτας που οδήγησε στη σύλληψη του υπόπτου.

Επεισοδιακή καταδίωξη υπόπτων έγινε τα ξημερώματα από αστυνομικούς του Α.Τ Φιλοθέης.

Αρχικά έκαναν σήμα σε οδηγού ενός λευκού βαν να σταματήσει για έλεγχο, αλλά αυτός ανέπτυξε ταχύτητα κι απομακρύνθηκε.

Σύμφωνα με το bloko.gr, η οπτική επαφή με το εν λόγω όχημα χάθηκε ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ το εντόπισαν στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χαλανδρίου. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε, κόκκινα φανάρια και πινακίδες stop, ενώ μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους.

Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, δυο επιβάτες βγήκαν από το βαν. Ο ένας μπήκε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε συνεργός τους και εξαφανίστηκαν. Ο δεύτερος δεν πρόλαβε να μπει στο αυτοκίνητο και το έσκασε με τα πόδια.

Λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν στο Χολαργό έναν άνδρα τα χαρακτηριστικά του οποίοι ταίριαζαν με τις περιγραφές των συναδέλφων. Να σημειωθεί ότι ο ύποπτος είχε ιδρώσει και ήταν εμφανώς ταραγμένος.

Αφού τον ακινητοποίησαν τον προσήγαγαν στο Α.Τ. Φιλοθέης-Ψυχικού όπου οι άνδρες της ΔΙΑΣ τον αναγνώρισαν αμέσως ως το άτομο που διέφυγε και το έβαλε στα πόδια.

Το λευκό βαν ήταν κλεμμένο και στο εσωτερικό βρέθηκε με μηχανή Ducati η οποία και εκείνη είχε κλαπεί.