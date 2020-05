Life

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ πρωταγωνιστεί σε βίντεο κλιπ των Pearl Jam

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο βίντεο περιγράφεται η ζοφερή εικόνα που έχει να αντιμετωπίσει ο πλανήτης αν δεν γίνουν δραστικές αλλαγές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο νέο βίντεο κλιπ των Pearl Jam για το τραγούδι τους «Retrograde», πρωταγωνιστεί η έφηβη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.Στο βίντεο περιγράφεται η ζοφερή εικόνα που έχει να αντιμετωπίσει ο πλανήτης αν δεν γίνουν δραστικές αλλαγές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το «Retrograde» συμπεριλαμβάνεται στο 11ο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο «Gigaton», που κυκλοφόρησε στα τέλη Μαρτίου του 2020 και είναι το πρώτο μετά από το «Lightning Bolt», το οποίο κυκλοφόρησε το 2013.

Το βίντεο κλιπ, που κυκλοφόρησε χθες Πέμπτη, σκηνοθέτησε ο Αυστραλός Τζος Ουάκελι με την τεχνική των κινουμένων σχεδίων, καθώς δεν μπόρεσε να γυριστεί ζωντανά, εξαιτίας της πανδημίας Covid-19.

Σε αυτό, ένας ταξιδιώτης οδηγεί κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας προς ένα εμπορικό κέντρο ταινία, και εκεί επισκέπτεται ένα μαντείο.

Μάντισσα είναι η Τούνμπεργκ και οι εικόνες που του εμφανίζει στην κρυστάλλινη της σφαίρα είναι δραματικές. Χιονοστιβάδες και μεγάλα κύματα κατακλύζουν τον πλανήτη, από τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι μέχρι το Space Needle, στο Σιάτλ γενέτειρα των Pearl Jam.

Τα μέλη της μπάντας Eddie Vedder, Stone Gossard, Mike McCready, Jeff Ament και Matt Cameron κάνουν την εμφάνισή τους σε ένα σημείο του βίντεο βγαίνοντας από κάρτες ταρώ.

Εξάλλου οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή και τις καταστροφές που αυτή επιφέρει στον πλανήτη.