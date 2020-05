Κόσμος

Απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εν μέσω καραντίνας

Μία απίστευτη ιστορία κτηνωδίας. 24χρονη μητέρα ενός 7χρονου ζήτησε διαζύγιο από τον σύζυγό της που και δείτε τι της έκανε…

Ένας Αφγανός έκοψε τη μύτη της συζύγου του με ένα κουζινομάχαιρο επειδή του ζήτησε διαζύγιο, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, εν μέσω μιας αύξησης των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας εξαιτίας της καραντίνας για τον κορονοϊό.

Η 24χρονη και μητέρα ενός επτάχρονου αγοριού προσπαθούσε να εγκαταλείψει τον σύζυγό της που την κακοποιούσε και της απαγόρευε να βγαίνει από το σπίτι, στην επαρχία Πακτίκα στα νοτιοδυτικά της χώρας, δήλωσε η Κοσμπού Μαϊντανουάλ, η επικεφαλής της υπηρεσίας γυναικείων υποθέσεων της επαρχίας.

"Ο σύζυγός της την χτύπησε και της έκοψε την μύτη με ένα αιχμηρό κουζινομάχαιρο. Εκείνη ήθελε διαζύγιο γιατί την κακοποιούσε και την χτυπούσε συχνά", είπε η Μαϊντανουάλ.

Η επίθεση σημειώθηκε αυτόν τον μήνα και η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη αυτή την εβδομάδα. Η σύζυγός του μεταφέρθηκε στο σπίτι του πατέρα της μετά το νοσοκομείο.

Η Μαϊντανουάλ είπε ότι η υπηρεσία της έχει καταγράψει τους τελευταίους δύο μήνες 13 βίαια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

"Το lockdown λόγω του κορονοϊού έχει επιδεινώσει τις συνθήκες στο σπίτι για τις γυναίκες", είπε η ίδια και πρόσθεσε ότι ένας λόγος που εμφανίζεται αύξηση πιθανόν είναι ότι περισσότερες γυναίκες καταγγέλλουν την κακοποίηση που υφίστανται.

Το Αφγανιστάν βρίσκεται στο τέλος της παγκόσμιας κατάταξης για την ισότητα των δύο φύλων με υποχρεωτικούς γάμους, εγκλήματα τιμής και ενδοοικογενειακή βία να συντελούνται σε ολόκληρη την επικράτεια.

Οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτιμούν ότι περισσότερες από τις μισές Αφγανές αντιμετωπίζουν σε κάποια περίοδο της ζωής τους ενδοοικογενειακή βία.

Στη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τους Ταλιμπάν (1996-2001) οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην εργασία και επιτρεπόταν να βγουν από το σπίτι μόνο συνοδευόμενες από έναν άνδρα συγγενή τους. Έπειτα τους επιβλήθηκε η μπούρκα, που καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπο και το σώμα με μονάχα ένα πλέγμα να εφαρμόζεται στο σημείο που βρίσκονται τα μάτια.

Το πλέγμα είναι αραιό ώστε να επιτρέπει σε όποια φοράει μπούρκα να βλέπει, ωστόσο είναι τόσο πυκνό όσο χρειάζεται ώστε να μην φαίνονται ούτε τα μάτια.