Ποιοι μαθητές πρέπει να διατηρήσουν τα βιβλία τους και την επόμενη σχολική χρονιά

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2020-2021, το υπουργείο Παιδείας καλεί τους Διευθυντές των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων να ενημερώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο Γυμνάσιο και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου ότι πρέπει να διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους για την αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά.