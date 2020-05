Κόσμος

Κορονοϊός – Βρετανία: 12256 νεκροί σε γηροκομεία

“Θερίζει” ο κορονοϊός τα γηροκομεία της Αγγλίας και της Ουαλίας ο κορονοϊός. Τι δείχνει νέα μελέτη.

Τουλάχιστον 12.000 ένοικοι οίκων ευγηρίας πέθαναν από τον νέο κορονοϊό μέσα σε δύο μήνες στην Αγγλία και την Ουαλία, σύμφωνα με νέα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, υπογραμμίζοντας το εύρος της πανδημίας στα ιδρύματα αυτά τα οποία η κυβέρνηση κατηγορείται ότι είχε παραμελήσει.

Συνολικά 12.256 άνθρωποι που διαβιούν σε οίκους ευγηρίας πέθαναν λόγω των συνεπειών της ασθένειας Covid-19 από τις 2 Μαρτίου έως την 1η Μαΐου, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Ανάμεσά τους, 9.039 άνθρωποι πέθαναν στις δομές αυτές, δηλ. το 72,2% των θανάτων και 3.444 πέθαναν στο νοσοκομείο (27,5% των θανάτων).

Σύμφωνα με την ONS, περισσότερο από το ένα τέταρτο των θανάτων ενοίκων των οίκων ευγηρίας αυτή την περίοδο συνδέονται με την επιδημία. Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον παραδέχθηκε προχθές, Τετάρτη, στη Βουλή των Κοινοτήτων πως ο αριθμός των θανάτων στα ιδρύματα αυτά είναι "πολύ αυξημένος".

Ο Συντηρητικός ηγέτης, ο οποίος κατηγορείται ότι "άργησε πολύ" να αντιδράσει προκειμένου να προστατευθούν εργαζόμενοι και ένοικοι των οίκων ευγηρίας, ανακοίνωσε την αποδέσμευση επιπλέον ποσού ύψους 600 εκατ. στερλινών (680 εκατ. ευρώ) για τον σκοπό αυτόν.

Από την έναρξη της επιδημίας, πολλές οργανώσεις που εκπροσωπούν τον τομέα τέθηκαν εξέφρασαν ανησυχίες για τις ελλείψεις προστατευτικού εξοπλισμού και διαγνωστικών τεστ και, μερικές φορές, για την πρόωρη επιστροφή στα ιδρύματά τους ασθενών από Covid-19 που βγήκαν από τα νοσοκομεία.

Εξάλλου, η κυβέρνηση επικρίθηκε επειδή είχε αποκλείσει επί πολλές εβδομάδες, στους καθημερινούς απολογισμούς της για τον ιό, τα θύματα στους οίκους ευγηρίας. Τελικά αποφάσισε να τα συμπεριλάβει στα τέλη Απριλίου.

Συνολικά, 33.841 θάνατοι που συνδέονται με τον κορονοϊό επήλθαν στην Αγγλία και την Ουαλία από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου 2020 --και είχαν καταγραφεί έως τις 5 Μαΐου-- ανέφερε η βρετανική στατιστική υπηρεσία.