Συνταγές

“Food n’ Friends”: έτοιμη για όλα η Πηνελόπη Αναστασοπούλου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυναμική και με αυτοπεποίθηση, κάνει αισθητή την παρουσία της και στην κουζίνα!.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται την Πηνελόπη Αναστασοπούλου, η οποία μπαίνει στην κουζίνα του «Food n’ Friends» έτοιμη για όλα!

Η Πηνελόπη αγαπά το καλό φαγητό, μαγειρεύει καθημερινά για την οικογένειά της, και είναι αποφασισμένη να εντυπωσιάσει τους δυο άντρες της παρέας με τις μαγειρικές της ικανότητες!

Τελικά, εκτός από ταλαντούχα ηθοποιός και τραγουδίστρια θα αποδειχτεί και μια εξαιρετική μαγείρισσα ή θα μείνει μόνο στα λόγια;