“Πέτα τη φριτέζα”: νέα επεισόδια στην διεκδίκηση της “Λαγουδέρας” (εικόνες)

Ξεκαρδιστικές εξελίξεις στο Φτασμένο, με τους ήρωες της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 να σκορπίζουν άφθονο γέλιο.

Επιστροφή στην δράση για τους κατοίκους του Φτασμένου, από την Δευτέρα, στις 21:45, στον ΑΝΤ1.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 42 : «Λαγουδέρα της Ζαμπέλας και του Αλέκου»

Ο Αντρέας κρατάει όμηρο την Λούνα και τη φέρνει προ των ευθυνών της. Την ίδια ώρα στο μαγαζί γίνεται ο κακός χαμός ανάμεσα σε Μαριέττα και Φωτεινή για την «καθυστέρηση» που ανακοίνωσε η πρώτη στον Κίμωνα. Παράλληλα ο Μένιος κάνει τα πάντα για να αποφύγει τη στράτευση και χρησιμοποιεί τις πιο ασυνήθιστες μεθόδους.

Αλέκος και Ζαμπέλα μπαίνουν επίσης στο μάτι του κυκλώνα- Αντρέα και είναι έτοιμοι να δεχτούν τις συνέπειες της απάτης που διέπραξαν και προσφέρουν ένα αμύθητο ποσό στον Μπασκιά για την ψυχική οδύνη. Η νύχτα του μεγάλου ξεκαθαρίσματος φτάνει και η Λούνα καταλήγει στη πιο δύσκολη απόφαση. Η διαχείριση της Λαγουδέρας θα πρέπει να αλλάξει χέρια και να καταλήξει σε αυτούς που τη θέλουν λιγότερο…

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 43 : «H Mesclun που άργησε μια μέρα»

Η Πέτρα πιστεύει ότι το εμπόριο διαμαντιών είναι μια απλή κάλυψη κι ότι στην «επιχείρηση» της Λούνας υπάρχει πολύ «ψωμί». Μαριέττα και Φωτεινή φτάνουν στο peak της κόντρας τους μέσα στο μαγαζί και για μια ακόμα φορά έρχονται σε σύρραξη. Αυτή τη φορά όμως τη σύρραξη θα ακολουθήσει η σύμπραξη καθώς θα ενωθούν ενάντια στη Λούνα.

Η Φωτεινή με τη βοήθεια της Μαριέττας βγάζει την εικόνα της τσακωμένης με το Μπασκέικο και προσπαθεί να εισχωρήσει ως νέα σεφ της Λαγουδέρας. Ο Αντρέας γίνεται έξαλλος όταν μαθαίνει ποιοι προορίζονται για νέοι σερβιτόροι της Λαγουδέρας…