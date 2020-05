Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Πιθανή σχέση μεταξύ κορονοϊού και νόσου Καβασάκι στα παιδιά

Εννιάχρονο αγόρι πέθανε στην Γαλλία από εγκεφαλικές βλάβες…

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι μελετά πιθανή σχέση μεταξύ της νόσου Covid-19 και της νόσου Καβασάκι, ενός φλεγμονώδους συνδρόμου που προσβάλλει τα παιδιά, το οποίο έχει προκαλέσει τον πρώτο θάνατο στη Γαλλία.

"Αρχικές υποθέσεις δείχνουν ότι αυτό το σύνδρομο πιθανόν να έχει σχέση με την Covid-19. Καλούμε όλους τους κλινικούς γιατρούς ανά τον κόσμο να εργαστούν μαζί με τις εθνικές τους αρχές και τον ΠΟΥ για να είναι σε επαγρύπνηση και να κατανοήσουν καλύτερα αυτό το σύνδρομο στα παιδιά", δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

"Είναι καθοριστικής σημασίας να χαρακτηριστεί επακριβώς και επειγόντως αυτό το κλινικό σύνδρομο, για να κατανοήσουμε την αιτιώδη συνάφειά του και να περιγράψουμε πρωτόκολλα θεραπείας", πρόσθεσε.

Ο ΠΟΥ και το παγκόσμιο δίκτυό του κλινικών γιατρών ανέπτυξαν έναν προκαταρκτικό ορισμό και έθεσαν στη διάθεση των γιατρών ένα έντυπο αναφοράς για κάθε ύποπτο κρούσμα του Συνδρόμου της Συστηματικής Φλεγμονώδους Απόκρισης (SRIS).

Τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως είναι σπάνια και ο ρόλος του νέου κορονοϊού στην ανάπτυξη της λοίμωξης παραμένει άγνωστος, υπογράμμισε ο Μάικ Ράιαν, επικεφαλής των προγραμμάτων εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ.

"Δεν ξέρουμε αν είναι ο ιός που επιτίθεται στα κύτταρα ή αν είναι η υπερβολική ανοσοαπόκριση" που προκαλεί τη φλεγμονή, όπως συμβαίνει με τον πυρετό του Έμπολα, εξήγησε ο Ράιαν.

Η ασθένεια έχει θορυβήσει τις υγειονομικές αρχές αρκετών χωρών εδώ και δύο εβδομάδες, παρότι τα παιδιά δεν προσβάλλονται παρά ελάχιστες φορές από τις σοβαρές μορφές της Covid-19.

Μετά έναν πρώτο συναγερμό στη Βρετανία στα τέλη Απριλίου, παρόμοια κρούσματα αναφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη, την Ιταλία και την Ισπανία. Οι θάνατοι είναι εξαιρετικά σπάνιοι, με ένα πεντάχρονο παιδί στη Νέα Υόρκη και έναν 14χρονο έφηβο στο Λονδίνο.

Ένα πρώτο θανατηφόρο κρούσμα έγινε γνωστό σήμερα στη Γαλλία.

Ένα εννιάχρονο αγόρι πέθανε στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, στις 8 Μαΐου από εγκεφαλικές βλάβες, έπειτα από καρδιακή προσβολή, δήλωσε ο καθηγητής Φαμπρίς Μισέλ, επικεφαλής της παιδιατρικής μονάδας εντατικής θεραπειας του νοσοκομείου Λα Τιμόν.

Ορολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι αυτό το παιδί "είχε έρθει σε επαφή" με τον κορονοϊό, αλλά δεν είχε αναπτύξει τα συμπτώματα της Covid-19.

Τα συμπτώματα του φλεγμονώδους συνδρόμου είναι υψηλός πυρετός, κοιλιακοί πόνοι και πεπτικές διαταραχές, εξάνθημα, επιπεφυκίτιδα και η γλώσσα που κοκκινίζει, πρήζεται και αποκτά μια όψη που μοιάζει με βατόμουρο. Τα συμπτώματα μοιάζουν στη νόσο Καβασάκι, η οποία προσβάλλει τα παιδιά και προκαλεί φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων.