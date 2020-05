Life

Λιμενικό για παραλίες: προσοχή σε ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες

Το Λιμενικό Σώμα καλεί τους πολίτες να σεβαστούν τους κανόνες της θάλασσας προκειμένου να αποφεύγονται οι πνιγμοί και τα θαλάσσια ατυχήματα.

Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να ξεχυθούν αυτό το Σαββατοκύριακο στις παραλίες. Η άνοδος της θερμοκρασίας και οι αυστηροί περιορισμοί στις μετακινήσεις που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα λόγω της πανδημίας του κορονοϊου, αναμένεται να οδηγήσουν πολλούς στην πλησιέστερη παραλία, για τις πρώτες βουτιές του καλοκαιριού.

Το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή με αφορμή την πρόσφατη επέτειο της Εθνικής Ημέρας Πρόληψης Πνιγμών και Θαλασσίων Ατυχημάτων καλεί τους πολίτες να σεβαστούν τους κανόνες της θάλασσας προκειμένου να αποφεύγονται οι πνιγμοί και τα θαλάσσια ατυχήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία της διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας, από την 1 Μαΐου του 2019 έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2019, είχαμε 200 θανάτους από πνιγμό στη θάλασσα, 28 από παθολογικά αίτια, 3 από ατυχήματα, ενώ σε 97 περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία αιτιολόγησης του θανάτου. Συνολικά για τους πέντε καλοκαιρινούς μήνες, 328 συνάνθρωποι μας πέθαναν στη θάλασσα από διάφορες αιτίες.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Πλοίαρχος Νικόλαος Λαγκαδιανός, αναφορικά με την πρόληψη των ατυχημάτων και των πνιγμών στη θάλασσα, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων τόνισε ότι «το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος με μια σειρά πρωτοβουλιών στέκονται και φέτος αρωγοί στους πολίτες ώστε να αποφεύγονται τα θαλάσσια ατυχήματα και οι απώλειες της ανθρώπινης ζωής στα θάλασσα.»

Όπως αναφέρει, προς την κατεύθυνση αυτή το υπουργείο Ναυτιλίας με αφορμή την επέτειο της Εθνικής Ημέρας Πρόληψης Πνιγμών και Ατυχημάτων στις 11 Μαΐου αποφάσισε την αναβάθμιση της συνεργασίας του με το μη κεδροσκοπικό οργανισμό «SaveWaterSports» με την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών που πραγματοποιούνται τη φετινή χρονιά με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα και τη μείωση των ατυχημάτων.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συνεργασία αυτή θα αποδώσει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που δεν μπορεί να είναι άλλο από τη δημιουργία συνθηκών για ασφαλέστερες παραλίες και θάλασσες για όλες και για όλους. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε με την έναρξη της θερινής περιόδου είναι ότι το υγρό στοιχείο έχει και αυτό τους κανόνες του τους οποίους πρέπει απόλυτα να σεβόμαστε ώστε να αποφεύγονται τα θαλάσσια ατυχήματα.» υπογράμμισε ο κ. Λαγκαδιανός. Ανέφερε ότι με την έναρξη της θερινής περιόδου οι πολίτες δεν πρέπει να ξεχνούν ότι ποτέ δεν κολυμπάμε αμέσως μετά το φαγητό ή υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ οι γονείς θα πρέπει να έχουν πάντοτε στραμμένη την προσοχή τους στα μικρά παιδιά. Επίσης πρόσθεσε ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ηλικιωμένοι και ιδιαίτερα όσοι έχουν βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

«Ο μεγαλύτερος αριθμός των ατόμων που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου είναι άνω των εξήντα ετών σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε την τελευταία τριετία» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από την πλευρά του ο πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «SafeWaterSports», Παναγιώτης Πασχαλάκης. «Δεν πηγαίνεις ποτέ για μπάνιο μόνο σου όταν είσαι ένα άτομο κάποιας ηλικίας και με προβλήματα υγείας» προσθέτει αναφέροντας ότι «όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως θα πρέπει να τηρούν τους σωστούς κανόνες πριν μπουν στη θάλασσα».

«Σύντομα» τόνισε ο κ.Πασχαλάκης «ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός "SafeWaterSports", αναμένεται να διοργανώσει μία μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης σε συνεργασία από κοινού με το υπουργείο Υγείας και Ναυτιλίας προκειμένου να ενημερωθούν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας για τους βασικούς κανόνες που πρέπει να προσέχουν όταν θα θελήσουν να πάνε για μπάνιο. Ο κ. Πασχαλάκης αναφέρει επίσης ότι τα τελευταία πέντε χρόνια που λειτουργεί ο οργανισμός «SafeWaterSports» το 100% των εταιρειών με θαλάσσιες δραστηριότητες στην Ελλάδα έχει όλες τις προβλεπόμενες άδεις και είναι επιχειρήσεις. Κάθε χρόνο πρόσθεσε σε συνεργασία με το λιμενικό σώμα γίνονται περίπου 15.000 έλεγχοι ετησίως.

Σύμφωνα με στοιχεία του SafeWaterSports, από το 2017 έως το 2019 είχαμε 1043 θανάτους στις ελληνικές παραλίες από διάφορες αιτίες. Συγκεκριμένα το 2019, 360 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους, έναντι 376 το 2018 και 307 το 2017. Από τους 1043 θανάτους την τελευταία τριετία οι 217 αφορούσαν ηλικίες 60 ετών και άνω και οι 592 ηλικίες 70 ετών- και άνω.