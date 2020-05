Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέοι θάνατοι στην Ελλάδα

Αυξήθηκαν οι θάνατοι στη χώρα μας από τις επιπλοκές του κορονοϊού. Ακόμα δύο θύματα τα ξημερώματα.

Στους 162 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών στην Ελλάδα από τις επιπλοκές που προκαλεί ο κορονοϊός.

Άλλες δύο γυναίκες, οι οποίες νοσηλεύονταν στο ΝΙΜΤΣ, άφησαν τα ξημερώματα την τελευταία τους πνοή, μετά από μάχη με τον ιό.

Πρόκειται για μια γυναίκα 93 ετών και ακόμα μία 85 ετών. Και οι δύο είχαν υποκείμενα νοσήματα.