Οικονομία

Εστίαση: ανοίγουν στις 25 Μαΐου τα καταστήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πράσινο φως" πήρε από τους λοιμωξιολόγους η κυβέρνηση για το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης νωρίτερα...

Το "πράσινο φως" στην κυβέρνηση έδωσε η Υγειονομική Επιτροπή των ειδικών, από την οποία ζητήθηκε να εξετάσει το ενδεχόμενο να ανοίξουν νωρίτερα τα καταστήματα εστίασης, καφέ κλπ, εφόσον φυσικά τα επιδημιολογικά δεδομένα της εξέλιξης της πανδημίας το επιτρέπουν.

Κατόπιν της έγκρισης της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων η Κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης την Δευτέρα 25 Μαΐου. Οι ειδικότεροι κανόνες λειτουργίας των καταστημάτων θα ανακοινωθούν από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση αύριο, Κυριακή 17 Μαΐου, στις 18:00.

Έτσι, οι ιδιοκτήτες ετοιμάζονται ήδη για το άνοιγμα των καταστημάτων τους στις 25 του μήνα και όχι την 1η Ιουνίου όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει άλλωστε ότι όπου έχουμε άνοιγμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας με οργανωμένο τρόπο και με τήρηση των υγειονομικών κανόνων, τα αποτελέσματα είναι θετικά.

Η άρση των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ για την αντιμετώπιση της πανδημίας συνεχίζεται, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα και τη γνώμη των ειδικών και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ώστε με σταδιακά, αλλά σταθερά βήματα να επιστρέψουμε σε μια νέα καθημερινότητα.

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε ότι “οι ειδικοί αποφασίζουν πώς ανοίγουν την αγορά. Είναι στο χέρι του πρωθυπουργού να ακούσει και να αποφασίσει εάν θα ανοίξει νωρίτερα η εστίαση”.

"Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τελικά αποφάσισε να ανοίξει την εστίαση στις 25 Μαΐου, αφού πρώτα άνοιξε τα MALL! Φαίνεται ότι για την κυβέρνηση προέχει η εξυπηρέτηση των "μεγάλων" φίλων και για τους μικρούς αποφάσισαν οι λοιμωξιολόγοι, αφού αυτοί είναι οι ... "μικροί" και έπονται" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

Υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, επαναλειτουργούν, τα εμπορικά κέντρα, εκπτωτικά χωριά και outlets. Με βάση τις οδηγίες που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης, υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και το καταναλωτικό κοινό για του σ κοινόχρηστους χώρους και υποχρέωση χρήσης μάσκας από το προσωπικό εργασίας και τους πελάτες, εντός των καταστημάτων.

Συνιστάται η μη χρήση ανελκυστήρων και εφόσον η χρήση τους θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα θα είναι 40% σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο. Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενης σκάλας δεν επιτρέπεται η χρήση ασανσέρ παρά μόνο για ΑΜεΑ, ηλικιωμένα άτομα ή για χρήση τροφοδοσίας.

Στα μέτρα προστασίας προβλέπεται ότι πρέπει να τηρείται η απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων, και ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets), ορίζεται ως εξής: ένας (1) πελάτης ανά 20 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου.

Ειδικότερα σε ένα κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 18 τ.μ. επιτρέπονται 4 άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες). Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 50 τ.μ. επιτρέπονται 4 άτομα για την επιφάνεια έως τα 20 τ.μ.+3 άτομα για την επιφάνεια από τα 20 τμ έως τα 50 τμ, δηλαδή 7 συνολικά άτομα εργαζόμενοι και πελάτες. Για κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 130 τ.μ. επιτρέπονται 12 άτομα για την επιφάνεια έως τα 100 τ.μ. + 2 άτομα για την επιφάνεια από 100 έως 130 τ.μ., συνολικά 14 άτομα εργαζόμενοι και πελάτες. Άνω των 300 τ.μ. που αναπτύσσονται σε επίπεδα ισχύει το κριτήριο επιπέδων, ήτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά όροφο.

Σε ότι αφορά το ωράριο λειτουργίας θα ξεκινά στις 10 π.μ. ενώ προβλέπεται η διεύρυνση του κατά περίπτωση.

Ποιες άλλες δραστηριότητες επανεκκινούν από τη Δευτέρα

Εκτός από το λιανικό εμπόριο (εμπορικά κέντρα (malls), εκπτωτικά χωριά, εκπτωτικά καταστήματα (outlet)) από τη Δευτέρα επαναλειτουργούν επίσης οι εξής επαγγελματικές δραστηριότητες:

Υπηρεσίες Διαιτολογικών Μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση την σωματική άσκηση)

Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες)

Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις).Υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες

Βοτανικοί και ζωολογικοί κήποι και φυσικοί βιότοποι.

Κανόνες για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσίες

Για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι υγειονομικοί κανόνες είναι οι εξής:

Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα

Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων

Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα

Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό.

Γάντια μίας χρήσης για τους εργαζόμενους.

Ωράριο λειτουργίας καθημερινών (προαιρετικό) από 7 π.μ. έως 10 μ.μ., Σάββατο: 7 π.μ. έως 9 μ.μ.

Έως 20 τ.μ. επιτρέπονται 4 άτομα, προσωπικό και πελάτες

Από 20-100 τ.μ. επιτρέπονται 4 άτομα +1 άτομο ανά 10 τ.μ. για την επιφάνεια από 20 έως 100 τμ

Άνω των 100 τ.μ. επιτρέπονται 12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 τμ

Άνω των 300 τ.μ. που αναπτύσσονται σε επίπεδα ισχύει το κριτήριο επιπέδων, ήτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά όροφο.

Στα Ζωολογικά Πάρκα και τους Βοτανικούς Κήπους προβλέπεται:

Απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων.

Ισχυρή σύσταση μη ιατρικής μάσκας προστασίας.

Δεν επιτρέπονται οι παραστάσεις.