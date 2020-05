Κοινωνία

Πώς θα γίνεται η μετακίνηση εκτός νομού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδηγίες του ΕΟΔΥ και του υπουργείου Μεταφορών για τη μετακίνηση από περιφέρεια σε περιφέρεια που ξεκινά από τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Με αφορμή την μετακίνηση εκτός νομού, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι οι μετακινήσεις διέπονται από υγειονομικά πρωτόκολλα με βάση τις οδηγίες της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας προς αποφυγή της μετάδοσης και διασποράς του ιού COVID-19.

Υπενθυμίζεται ότι για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τις μετακινήσεις με υπεραστικά ΚΤΕΛ, τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης επιτρέπεται η πλήρωση των θέσεων έως 50%, μέχρι την 31η Μαΐου, οπότε και θα επανεξεταστεί το εν λόγω πλαίσιο με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μέσα μεταφοράς επιβατών για όλους. Το ίδιο ισχύει και στις αερομεταφορές. Ενθαρρύνεται η χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών, όπου αυτές είναι διαθέσιμες, για υπηρεσίες όπως η έκδοση και η επικύρωση εισιτηρίων. Οι επιβάτες τηρούν αποστάσεις 1-1,5 μέτρο στους χώρους αναμονής και κατά την επιβίβαση τους στα μέσα.

Οι πάροχοι υπηρεσιών σε όλους τους τομείς οφείλουν:

Να ενημερώνουν τους επιβάτες για τους κανόνες υγιεινής και τα μέτρα προσωπικής προστασίας.

Να εφοδιάζουν το προσωπικό με απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα, γάντια, αλκοολούχο αντισηπτικό).

Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται οι περιοχές και τα σημεία επαφής επιβατών και τα μηχανήματα με ειδικά υλικά.

Ειδικότερα για τις αερομεταφορές:

Η επιβίβαση γίνεται τμηματικά ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Όπου υπάρχουν γέφυρες επιβίβασης, η επιβίβαση γίνεται μόνο από την εμπρόσθια θύρα.

Όπου είναι εφικτό, οι επιβάτες μετακινούνται από την αίθουσα αναμονής στο αεροσκάφος πεζοί.

Όπου χρησιμοποιείται λεωφορείο πίστας τηρείται το όριο του 50% της χωρητικότητα του.

Συσκευασίες με νερό, αντισηπτικό και σνακ βρίσκονται τοποθετημένες στην είσοδο του αεροσκάφους ή στην πύλη επιβίβασης ώστε οι επιβάτες να τις παραλαμβάνουν χωρίς παρέμβαση τρίτου.

Αμέσως μετά την άφιξη στο αεροδρόμιο, το αεροσκάφος να υποβάλλεται σε καθαρισμό καμπίνας με ενισχυμένο πρόγραμμα αντισηψίας, πριν παραδοθεί για τη συνέχιση των πτήσεων του.