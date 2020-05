Αθλητικά

Αρχίζουν οι ομαδικές προπονήσεις σε Ιταλία και Ισπανία

Το «πράσινο φως» για την έναρξη των ομαδικών προπονήσεων από τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, άναψε η ιταλική κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Τζουζέπε Κόντε να το ανακοινώνει στο πλαίσιο της περαιτέρω χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων που είχαν ληφθεί για τον κορονοϊό.

Η Serie A έχει τεθεί σε αναστολή από τις 9 Μαρτίου και δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για την επανεκκίνηση της σεζόν, αν και οι ποδοσφαιριστές έχουν αρχίσει τις ατομικές προπονήσεις, τηρώντας πάντα τους κανόνες κοινωνικής απόστασης.

Η Ιταλία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που επλήγη από την κρίση του κορονοϊού, ενώ η Serie A ήταν το πρώτο πρωτάθλημα που έδωσε αγώνες κεκλεισμένων των θυρών για το κοινό και το πρώτο μεγάλο πρωτάθλημα που ανέστειλε την αγωνιστική του δράση.

Ο Κόντε επιβεβαίωσε ότι οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στις ομαδικές προπονήσεις αύριο Δευτέρα, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα πραγματοποιηθεί η επανέναρξη της Serie A.

«Υπάρχουν τόσες πολλές πιέσεις για επανεκκίνηση της Serie A, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι συνθήκες ασφαλείας», ξεκαθάρισε ο Κόντε, προσθέτοντας: «Για να δώσουμε μια ακριβή ημερομηνία, πρέπει να έχουμε περισσότερες εγγυήσεις από αυτές που έχουμε αυτή τη στιγμή και απ` ό,τι μου έχουν πει, δεν τις έχουμε ακόμη».

Την ίδια ώρα, οι σύλλογοι των δύο πρώτων κατηγοριών του ισπανικού ποδοσφαίρου αρχίζουν από αύριο (18/5) τις προπονήσεις σε μικρές ομάδες, καθώς προχωρούν στην τρίτη φάση ενός πρωτοκόλλου για την επανεκκίνηση της αγωνιστικής δράσης, μετά τη διακοπή που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.

Πηγές αναφέρουν ότι η La Liga είχε ενημερώσει τους συλλόγους της ότι θα μπορούσαν να αρχίσουν προπονήσεις χωρισμένες σε γκρουπ των 10 ποδοσφαιριστών από τις 18 Μαΐου, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας. Οι ομάδες της LaLiga και της δεύτερης κατηγορίας είχαν επιστρέψει στους χώρους προπόνησής τους νωρίτερα αυτό το μήνα, αλλά είχαν περιοριστεί μόνο σε ατομικά προγράμματα