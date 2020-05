Οικονομία

Εστίαση: οι ρυθμίσεις για τα τραπεζοκαθίσματα

Στη Βουλή τη Δευτέρα η τροπολογία Θεοδωρικάκου για τα τραπεζοκαθίσματα. Όλες οι ρυθμίσεις και τι προβλέπουν.

Τη ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα επέκτασης στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) να αναπτύξουν τα τραπεζοκαθίσματά τους σε κοινόχρηστους χώρους, καταθέτει με τροπολογία αύριο στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Η τροπολογία θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη».

Με τις ρυθμίσεις που προβλέπει η τροπολογία, και θα ισχύσουν έως 31 Δεκεμβρίου 2020, στόχος είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων, στα καταστήματα εστίασης, από τα μέτρα που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή της πανδημίας του covid-19.

Με την τροπολογία, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης, ατελώς, έως και 100% του κοινοχρήστου χώρου που αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης ακώλυτης διέλευσης των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους, υπό προϋποθέσεις, να πεζοδρομούν για ορισμένες ώρες ή και ολόκληρη την ημέρα, συγκεκριμένους δρόμους προκειμένου να δώσουν περισσότερο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα εστίασης, ή να δημιουργούν διαδρόμους κίνησης πεζών, ποδηλάτων ή διαδρόμους ήπιας κυκλοφορίας.

Σε περιπτώσεις παραβάσεων, όπως επί παραδείγματι αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, επιβάλλονται πρόστιμα ίσα με το ανάλογο τέλος του χώρου της παράνομης χρήσης και σε περίπτωση υποτροπής έως και τρίμηνη αφαίρεση της άδειας του καταστήματος.

Για τις περιπτώσεις των καταστημάτων που δεν είναι εφικτή η παραχώρηση επί πλέον χώρου δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να μειώνουν τα τέλη έως και σε ποσοστό 50%.

Οι ρυθμίσεις που θα κατατεθούν είναι οι εξής:

1. Έως 31.12.2020, με απόφαση της αρμόδιας για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου υπηρεσίας του οικείου δήμου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης κοινόχρηστο χώρο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιουμένων της χρήσης αυτού. Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως όχι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στην παρ. 5 του άρθρου 13 του 24.9/20.10.1958 β.δ.. Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 13 του ως άνω β.δ. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στο χώρο που παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

2.Υπό την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 13 του 24.9/20.10.1958 β.δ., για τη χορήγηση της αδείας χρήσης πρόσθετου χώρου λαμβάνεται υπόψη, ιδίως, η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχημάτων, καθώς και η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ), βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 52907/2009 Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 2621). Σε κάθε περίπτωση, κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων καθώς και οποιωνδήποτε κινητών κατασκευών σκίασης σε κοινόχρηστους χώρους, η λωρίδα ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50μ) πρέπει να εξασφαλίζεται και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Δεν επιτρέπεται ο παραχωρημένος επιπρόσθετος χώρος που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα να επικαλύπτει τυχόν κατασκευασμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 2621), οδηγό όδευσης τυφλών. Επιπλέον, λαμβάνεται μέριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Σε καμία περίπτωση οι προσωρινές διαμορφώσεις δεν εμποδίζουν τις εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, τις απορροές των ομβρίων και τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

3. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%).

4. Με απόφαση δημάρχου είναι δυνατή η συγκρότηση συνεργείων ελέγχου για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας για τη λειτουργία των ΚΥΕ, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια ηχοστάθμης από τη χρήση μουσικής, αποτελούμενα από δημοτικούς υπαλλήλους και προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον λειτουργεί Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας στον οικείο δήμο. Ελεγκτικές αρμοδιότητες άλλων Υπηρεσιών και Φορέων δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση συγκροτούνται συνεργεία από υπαλλήλους του οικείου δήμου για την αφαίρεση και περισυλλογή αντικειμένων πάσης φύσεως επί του αυθαιρέτως καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου. Στο προσωπικό των συνεργείων της παραγράφου αυτής καταβάλλεται αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

5. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των με την παρ. 1 παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων, επιβάλλεται με απόφαση του δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το τέλος που αναλογεί στην παράνομη χρήση. Με μέριμνα του οικείου δήμου απομακρύνονται αμέσως τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα ή τυχόν άλλα αντικείμενα. Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός τριών (3) μηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος για τρεις (3) μήνες.

6. Κατά το διάστημα προσωρινής διακοπής λειτουργίας ΚΥΕ για λόγους αναγόμενους σε παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν είναι δυνατή η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ίδια τοποθεσία.

7. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α' 57) και του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α' 87) και ύστερα από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε δημοτικές οδούς, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑΜΕΑ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας. Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν μέχρι 31.12.2020.