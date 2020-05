Κοινωνία

“Βροχή” οι παραβάσεις σε ελέγχους της αστυνομίας στη Βάρκιζα

Αστυνομικοί με τη συνδρομή drones πραγματοποίησαν 343 τροχονομικούς ελέγχους οδηγών και οχημάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων βεβαιώθηκε σωρεία παραβάσεων...

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, για την αντιμετώπιση - πρόληψη των αυτοσχέδιων αγώνων, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής ειδική εξόρμηση στην παραλιακή Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου στη Βάρκιζα.

Ειδικότερα αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), σε συνεργασία με αστυνομικούς του Α΄ Τ.Τ. Ν/Α Αττικής και τη συνδρομή της Υπηρεσίας Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποίησαν 343 τροχονομικούς ελέγχους οδηγών και οχημάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων βεβαιώθηκαν οι 176 ακόλουθες παραβάσεις:

45 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας, 29 για αντικανονικούς υαλοπίνακες (φιμέ), 27 για πρόκληση υπερβολικού θορύβου (ηχομέτρηση), 10 για έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας, 14 για στέρηση άδειας οδήγησης, 10 για δυσδιάκριτες πινακίδες κυκλοφορίας, 7 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 7 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 5 για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος (μέθη), 6 για στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ), 1 για επίδειξη ικανότητας, 1 για επικίνδυνους ελιγμούς και 14 για διάφορες άλλες τροχαίες παραβάσεις.

Επιπλέον αφαιρέθηκαν 48 άδειες ικανότητας οδήγησης, 45 άδειες κυκλοφορίας και 42 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας. Ακινητοποιήθηκαν οκτώ οχήματα και μεταφέρθηκαν τρία οχήματα με γερανοφόρα. Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν και σε άλλες περιοχές της Αττικής.