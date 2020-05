Κόσμος

Αυστρία: Άνοιγμα των συνόρων υπό όρους

Ένα ακόμα βήμα για τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού έκανε η Αυστρία.

Στο πλαίσιο ενός ακόμη βήματος χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, η Αυστρία άνοιξε από τα μεσάνυχτα τα σύνορά της προς τρεις γειτονικές της χώρες - προς την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία - στα οποία, όπως και σε εκείνα με την Γερμανία και το Λίχτενσταϊν, θα ισχύουν μόνον δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Μόνον στα σύνορα με την Ουγγαρία διατηρούνται οι έλεγχοι, λόγω της μεταναστευτικής κατάστασης, με τις προϋποθέσεις εισόδου να παραμένουν αμετάβλητες. Μέχρι τις 31 Μαΐου η είσοδος στην Αυστρία επιτρέπεται - χωρίς την υποχρέωση υποβολής αρνητικού τεστ κορονοϊού ή καραντίνας στο σπίτι - μόνο για διασυνοριακές μετακινήσεις και για μετακινήσεις για επαγγελματικούς και οικογενειακούς λόγους. Αυτό ισχύει επίσης για τη Σλοβενία, η οποία από την Παρασκευή άνοιξε όλα τα σύνορά της στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το τσεχικό υπουργείο Εξωτερικών δεν βλέπει ουσιαστικά κάποιες επιπτώσεις από τη χαλάρωση των συνοριακών ελέγχων από την Αυστρία, πάντως, κατά την επιστροφή τους από την Αυστρία, οι Τσέχοι θα συνεχίσουν να χρειάζονται ένα αρνητικό τεστ κορονοϊού ή θα πρέπει να τεθούν σε καραντίνα για δύο εβδομάδες.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Σουζάνα Στίχοβα ανέφερε ότι οι Τσέχοι θα πρέπει να ταξιδεύουν στο εξωτερικό μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις. Η κυβέρνηση στην Πράγα προτίθεται να συζητήσει πιθανή αλλαγή στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς την επόμενη εβδομάδα.