Προσωρινοί ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι τα νέα “όπλα” κατά του κορονοϊού

Τι προβλέπει η σχετική διάταξη που εισηγείται το ΥΠΕΝ και θα κατατεθεί σε τροπολογία στη Βουλή. Γενναία κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση, προανήγγειλε ο Κ. Χατζηδάκης.

Τη θέσπιση γρήγορων διαδικασιών για την προσωρινή δημιουργία ποδηλατοδρόμων και πεζόδρομων στα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών πόλεων, για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, αλλά και την προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης στις πόλεις, αποφάσισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης. Όπως έγινε γνωστό, σχετικός οδηγός ρυθμίσεων θα σταλεί άμεσα στους Δήμους της χώρας, προκειμένου να εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.

«Η παρέμβαση μας για τη δημιουργία προσωρινών ποδηλατοδρόμων και πεζόδρομων ακολουθεί το παράδειγμα πολλών ευρωπαϊκών πόλεων και είναι ένα ακόμα “όπλο” ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Όπως τόνισε, «έτσι περιορίζουμε τον συγχρωτισμό κατά τις μετακινήσεις». Ταυτόχρονα, όμως, σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό, «ενθαρρύνουμε το ποδήλατο, που είναι το πιο φιλικό στο περιβάλλον μέσο μετακίνησης».

«Οι παρεμβάσεις αυτές είναι προσωρινές αλλά είμαι βέβαιος ότι θα μας δείξουν το δρόμο για πιο μόνιμες επιλογές. Οι πόλεις μας έχουν ανάγκη από περισσότερο ελεύθερο χώρο για πεζούς και ποδηλάτες», επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

Ειδικότερα, τη σχετική διάταξη, που εισηγείται το ΥΠΕΝ και θα κατατεθεί τη Δευτέρα σε τροπολογία στη βουλή επεξεργάστηκαν ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Δημήτρης Οικονόμου και ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης και προβλέπει ότι «Δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

να δημιουργούνται προσωρινοί διάδρομοι κίνησης πεζών, να δημιουργούνται προσωρινοί ποδηλατόδρομοι, να γίνεται προσωρινός χαρακτηρισμός ως πεζόδρομων, τοπικών οδών με αυξημένη κίνηση πεζών και συγκεντρωμένες χρήσεις εστίασης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χώρος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και για την ασφαλή κίνηση των πεζών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζομένων ατόμων, και να δημιουργούνται “περιοχές ήπιας κυκλοφορίας” σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας».

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπονεί ήδη έναν οδηγό εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών, που θα σταλεί στους Δήμους.

Αυτός θα περιλαμβάνει τις καλές πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία και θα δίνει οδηγίες: για την ανακατανομή του οδικού χώρου, τη δημιουργία προσωρινών λωρίδων κίνησης του ποδηλάτου, τις ειδικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας, τη δημιουργία προσωρινών επεκτάσεων πεζοδρομίων και λωρίδων πεζών.

Τέλος, ο οδηγός για τους Δήμους, θα περιλαμβάνει προτάσεις σχεδιασμού για τη δημιουργία προσωρινών επεκτάσεων πεζοδρομίων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες, κοινόχρηστους χώρους και πεζοδρόμια.

Χατζηδάκης: Έρχονται γενναία κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση

Γενναία κίνητρα για την αγορά όχι μόνο ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και σκούτερ και ποδηλάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, την ενεργοποίηση νέου προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον” το φθινόπωρο με αυξημένο προϋπολογισμό και την χάραξη Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων εξήγγειλε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη διαδικτυακή συζήτηση ONNED talks, με θέμα “Η πράσινη ατζέντα της Κυβέρνησης”, που διοργάνωσε η Οργάνωση Νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε συνοπτικά την πράσινη ατζέντα της κυβέρνησης που περιλαμβάνει την απολιγνιτοποίηση, την προώθηση της ενεργειακής εξοικονόμησης και της ηλεκτροκίνησης, την εκπόνηση και υλοποίηση ενός Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων, την ανακύκλωση, τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και την γενικότερη προώθηση του ποδηλάτου, αλλά και την απόσυρση των πλαστικών μια χρήσης. «Όλα αυτά δεν είναι θεωρίες. Είναι πολιτική που ξεκίνησε να εφαρμόζεται και που θα γίνει ακόμα πιο ορατή τις επόμενες μέρες, αλλά και τους επόμενους μήνες», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

Τα σημαντικότερα σημεία των όσων ανέφερε ήταν τα εξής:

Για την ηλεκτροκίνηση

«Για την ηλεκτροκίνηση έχουμε ξεκινήσει και εργαζόμαστε από το φθινόπωρο και δεν αποκλείεται ακόμα και μέσα στον Ιούνιο να παρουσιαστεί για διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο. Νομίζω ότι το πιο βασικό στην ηλεκτροκίνηση είναι να υπάρχουν οι υποδομές φόρτισης, τα «ηλεκτρονικά βενζινάδικα», οι φορτιστές πρώτα στα κεντρικά σημεία και μετά και σε άλλα.

Στο σχεδιασμό μας έχουμε αποφασίσει να υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα για την ηλεκτροκίνηση. Έχουν βρεθεί τα χρήματα που θα προέλθουν από το Ταμείο των Ρύπων και θα είναι αρκετά. Με αυτά θα κινητροδοτηθεί η αγορά, όχι μόνο ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και ηλεκτρικών σκούτερ και ηλεκτρικών ποδηλάτων. Η επιδότηση για τα ΙΧ δεν θα είναι κλιμακωτή, δεν θα συναρτάται δηλαδή με την αξία του αυτοκινήτου. Θα είναι συγκεκριμένη και θα ισχύει για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Συγκριτικά με την επιδότηση από το κράτος για την αγορά ηλεκτρικού ΙΧ, η ενίσχυση για την αγορά σκούτερ ή ποδηλάτου θα είναι μεγαλύτερη ποσοστιαία και πιο ωφέλιμη για τον αγοραστή. Θέλουμε οι νέοι να είναι πρωταγωνιστές στο πέρασμα στη νέα εποχή. Τα ηλεκτρικά ΙΧ, σκούτερ και ποδήλατα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά καθημερινότητα».

Για τον τρίτο κύκλο “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον”

«Όσον αφορά στα προγράμματα “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον”, στο πλαίσιο του παρόντος ΕΣΠΑ έχουν “τρέξει” δυο κύκλοι και ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε τον τρίτο κύκλο μέσα στο έτος, προς το φθινόπωρο. Είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε να βγει με σημαντικό προϋπολογισμό. Έχουν ήδη δοθεί 600-650 εκατ. ευρώ για δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης. Υποθέτω ότι μπορούμε να φτάσουμε έως το 1 δισ. έως το τέλος της χρονιάς και αυτό θα αποτελεί σημαντική στήριξη για τα νοικοκυριά, για τον κατασκευαστικό κλάδο και για το περιβάλλον, γιατί περιορίζεται το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη χώρα. Τα κονδύλια θα πολλαπλασιαστούν και δεν θα προέρχονται μόνο από κοινοτικά προγράμματα, αλλά και μέσω φιλικών προς τους καταναλωτές δανείων και μέσω φορολογικών κινήτρων από το Υπουργείο Οικονομικών».

Για το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων

«Καταρτίζουμε τους τελευταίους μήνες ένα Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων που θα είναι πέρα από το κοινοτικό πρόγραμμα για το οποίο καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για την απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων. Το σχέδιο αυτό θα το συζητήσουμε με τον πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες και θα απευθυνθούμε σε κάποιο κοινωφελές ίδρυμα για να το χρηματοδοτήσει ή συγχρηματοδοτήσει σε βάθος κάποιων ετών. Γιατί είμαστε εξαιρετικά πίσω στις αναδασώσεις, όχι μόνο σε σχέση με την Πορτογαλία, αλλά ακόμα και σε σχέση με την Τουρκία. Αυτό το μεγάλο και φιλόδοξο πρόγραμμα αναδασώσεων πρέπει να στηριχθεί από όλους τους Έλληνες πολίτες και κυρίως από τους νέους, γι’ αυτό τους απευθύνουμε πρόσκληση να το αγκαλιάσουν».

Για την απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης

«Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες, δείχνοντας στην πράξη την ευαισθησία μας. Θέλουμε να προχωρήσουμε στην απόσυρσή τους με βάση τη σχετική κοινοτική οδηγία. Έχουμε κάνει διαβούλευση με την αγορά, ώστε να προσαρμοστεί. Θα φέρουμε ένα νομοσχέδιο σύντομα, με το οποίο θα απαγορεύεται η χρήση τους από τον Ιούλιο του 2021. Παράλληλα, θα ξεκινήσουμε και μια καμπάνια ευαισθητοποίησης, ενόψει και του καλοκαιριού για να προστατεύσουμε τις παραλίες μας και τις θάλασσές μας. Η καμπάνια αυτή θα έχει ένα κάλεσμα για δράση, ιδίως από την πλευρά των νέων».

Για τον περιβαλλοντικό νόμο

«Δεν μπορεί ξαφνικά να γίνεται επανάσταση εναντίον του Χατζηδάκη για τον υποτιθέμενο περιβαλλοντοκτόνο νόμο, όταν ξεζουμίζεις τις αντιρρήσεις τους και στο τέλος καταλαβαίνεις ότι οι αντιρρήσεις τους είναι πιο πολύ για την δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να γίνουν εξορύξεις στις περιοχές Natura, όταν εξορύξεις σε προστατευόμενες περιοχές γίνονται σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πραγματικά με εξοργίζει η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με εκπλήσσει και η στάση ορισμένων περιβαλλοντικών οργανώσεων σε σχέση με τις εξορύξεις. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ παριστάνει ότι είναι κάτι καινούργιο, το οποίο δεν υπήρχε παλαιότερα, ενώ ο ίδιος ο κ. Φάμελλος έδινε κατ’ επανάληψη εγκρίσεις για εξορύξεις σε προστατευόμενες περιοχές Natura -για μάρμαρο, για λιγνίτη και για άλλες δραστηριότητες. Κατέθεσα τα χαρτιά στη Βουλή, δεν μπορούν να διαψευστούν.

Επίσης με εκπλήσσουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις διότι δεν μπορεί να μην γνωρίζουν, ότι υπό προϋποθέσεις και με την λεγόμενη δέουσα εκτίμηση εξορύξεις σε προστατευόμενες περιοχές, με ειδικό καθεστώς φυσικά, με ενισχυμένους όρους, γίνονται σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αν εγώ είμαι περιβαλλοντοκτόνος, είναι περιβαλλοντοκτόνος και ο Υπουργός της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Ιταλίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας, όλων των 27 χωρών της ΕΕ. Δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός, ο οποίος προχώρα την απολιγνιτοποίηση, ενισχύει τις πολιτικές ενεργειακής εξοικονόμησης, την ηλεκτροκίνηση, έχει στα σκαριά το εθνικό σχέδιο αναδασώσεων, προχωρά την ανακύκλωση να θεωρείται ότι είναι αυτός που κατέστρεψε το περιβάλλον επειδή εφαρμόζει λέξη προς λέξη την πολιτική που ισχύει σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πότε θα μάθουμε να συζητάμε σοβαρά σε αυτό τον τόπο;»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χατζηδάκης εξομολογήθηκε ότι αισθάνθηκε αδικημένος από την κριτική που ασκήθηκε από ορισμένες πλευρές για τον περιβαλλοντικό νόμο για δυο λόγους: «Πρώτον, επειδή είναι ένας ευρωπαϊκός νόμος, αντίστοιχος με αυτούς που ισχύουν σε προηγμένες περιβαλλοντικές χώρες. Προκάλεσα να μου πουν πού αυτά που φέρνουμε δεν ισχύουν. Απάντηση δεν πήρα. Πήρα μόνο συνθήματα και χολερική, φανατική κριτική χωρίς κανένα έρεισμα. Ο δεύτερος λόγος που αισθάνθηκα αδικημένος είναι γιατί την ίδια στιγμή η δική μας κυβέρνηση είναι κυβέρνηση πολλών σημαντικών περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών, που αναπτύσσονται για πρώτη φορά: Η απολιγνιτοποίηση, η ηλεκτροκίνηση, η ενίσχυση της ενεργειακής εξοικονόμησης, η απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης, η στήριξη των ποδηλάτων και της κυκλικής οικονομίας. Δεν είναι θεωρίες, είναι πολιτική που έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Θεωρώ λοιπόν ότι στο τέλος της ημέρας η όποια άδικη κριτική θα ξεχαστεί και αυτό που θα μείνει είναι το συγκεκριμένο, απτό και μετρήσιμο περιβαλλοντικό έργο της ΝΔ. Θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας, το τέλος είναι αυτό που στεφανώνει το έργο. Τα συνθήματα που ξεχνιούνται, η χολερική κριτική γίνεται μπούμερανγκ σε αυτούς που την κάνουν. Θα μείνουμε πιστοί στον δρόμο της Ευρώπης, της μεσότητας, της πραγματικής προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης, πράσινης ανάπτυξης», κατέληξε.