Κορονοϊός: ακόμα ένας θάνατος στην Ελλάδα

Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ανεβάζοντας τον απολογισμό των θυμάτων στη χώρα μας. Πόσα είναι τα κρούσματα. Ποια η πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα.

Στους 164 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών στην Ελλάδα από τις επιπλοκές του κορονοϊού.

Τελευταίο θύμα στη χώρα μας είναι ένας άνδρας ηλικίας 71 ετών ο οποίος κατέληξε στις 21:15 το βράδυ της Κυριακής ενώ νοσηλευόταν στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Ο άτυχος ηλικιωμένος έπασχε από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

Προηγούμενο θύμα του ιού στην Ελλάδα ήταν μία 46χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν σε ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη και κατέληξε το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ υπέφερε από αρτηριακή υπέρταση και νοσογόνο παχυσαρκία.

Χθες ανακοινώθηκαν 15 νέα κρούσματα του SARS-CoV-2. Ο συνολικός απολογισμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 2.834. Το 55,2% αυτών αφορά άνδρες. 616 σχετίζονται με ταξίδι στο εξωτερικό και 1.466 με κάποιο ήδη γνωστό κρούσμα.

Την ίδια ώρα, 22 ασθενείς (13 άνδρες και 9 γυναίκες) νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 72 έτη. Το 95,5% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα. Το ευτυχές είναι ότι 90 άνθρωποι που νόσησαν έχουν πάρει εξιτήριο από τις ΜΕΘ.