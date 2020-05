Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Μετ’ εμποδίων οι μετακινήσεις στην Βασιλίσσης Σοφίας λόγω έργων. Από πότε και για πόσο θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι οδηγοί διέρχονται από το κέντρο της Αθήνας, λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Συγκεκριμένα, λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 20-05-2020 έως 08-06-2020 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων της δεξιάς λωρίδας της Λ.Β.Σοφίας, περιοχής Δήμου Αθηναίων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ι. Γενναδίου και Μαρασλή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ.Β.Αμαλίας.

Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.