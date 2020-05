Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: προστέθηκαν νέα συμπτώματα

Ποια είναι τα συμπτώματα που μπήκαν στον επίσημο βρετανικό κατάλογο...

Το Ηνωμένο Βασίλειο προσέθεσε την απώλεια οσμής και γεύσης στον επίσημο κατάλογό του με τα συμπτώματα της COVID-19, που περιλαμβάνουν τον πυρετό και τον συνεχή βήχα -- ένα βήμα για το οποίο εκφράζεται η ελπίδα ότι θα βοηθήσει να εντοπιστούν περίπου 2% επιπλέον κρούσματα του νέου κορονοϊού.

«Από σήμερα, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αυτοαπομονώνονται αν αναπτύξουν συνεχόμενο βήχα ή πυρετό ή ανοσμία», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους οι αρχίατροι της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συναποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η ανοσμία είναι η απώλεια ή η αλλαγή στην κανονική αίσθηση οσμής που έχει κάποιος. Μπορεί επίσης να επηρεάσει την αίσθηση της γεύσης καθώς αυτά τα δύο συνδέονται στενά.»

Άλλα πιθανά συμπτώματα της COVID-19 περιλαμβάνουν την κόπωση, τη διάρροια, το κοιλιακό άλγος ή την απώλεια όρεξης, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στον βασικό ορισμό του κρούσματος.

Προσθέτοντας την ανοσμία στον κατάλογο των συμπτωμάτων ο εντοπισμός νέων κρουσμάτων θα μπορούσε να αυξηθεί στο 94% από το 91% σήμερα με τη συμπερίληψη μόνο του βήχα και του πυρετού, δήλωσε ο καθηγητής Τζόναθαν Βαν-Ταμ, ο αναπληρωτής αρχίατρος της Αγγλίας.

Απαντώντας σε ερώτηση γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο καθυστέρησε σε σχέση με άλλες χώρες να συμπεριλάβει την απώλεια οσμής στον επίσημο κατάλογο των συμπτωμάτων, ο Βαν-Ταμ είπε: «Το θέμα είναι: Ποιο από τα συμπτώματα αυτά κάνει πραγματικά τον εντοπισμό των κρουσμάτων καλύτερο ή χειρότερο;».