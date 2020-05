Αθλητικά

CAS: συνεκδίκαση των προσφυγών Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ

Και οι δύο ομάδες είχαν προσφύγει στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο Διαιτησίας…

Το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο Διαιτησίας (CAS) ενημέρωσε εγγράφως ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό ότι οι προσφυγές τους, για το θέμα της πολυϊδιοκτησίας του «Δικέφαλου» με την Ξάνθη, θα συνεκδικαστούν.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προσφύγει στο δικαστήριο της Λωζάνης για να προσβάλλουν την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, που διατήρησε ως ποινή τους -7 βαθμούς που είχαν επιβληθεί στη μακεδονική ομάδα από τον αθλητικό δικαστή, ενώ κατά της ίδιας απόφασης, της ίδιας Επιτροπής, έχει προσφύγει και ο ΠΑΟΚ.

Το CAS κατέθεσε στους δύο συλλόγους και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ως την υπερκείμενη ελληνική ποδοσφαιρική αρχή, αίτημα συνεκδίκασης των προσφυγών, εξέλιξη που επιθυμούσε ο Ολυμπιακός.