Κορονοϊός και κλιματιστικά: Δέκα οδηγίες για σωστή χρήση

Πώς θα χρησιμοποιήσετε σωστά τα κλιματιστικά εν μέσω πανδημίας. Αναλυτικές οδηγίες.

Ο καύσωνας του Σαββατοκύριακου έσπασε όλα τα ρεκόρ των τελευταίων 160 ετών και έφερε στο προσκήνιο την χρήση των κλιματιστικών.

Μάλιστα για την ορθή χρήση τους μετά την πανδημία του κορονοϊού και στην επιστροφή στην κανονικότητα ο Τζιβανίδης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με άρθρο του κοινοποίησε οδηγίες για την σωστή χρήση των κλιματιστικών.

Η σωστή χρήση των κλιματιστικών

Οδηγίες για την χρήση των κλιματιστικών:

Μείωση του χρόνου παραμονής του ίδιου αέρα μέσα σε ένα δωμάτιο λόγω του ότι οι ροές που προκαλούνται σε ένα κλιματιζόμενο χώρο θα μπορούσαν να μεταφέρουν μολυσμένα σταγονίδια σε αποστάσεις μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες. Δεν συνίσταται η απενεργοποίηση των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού ως μέτρο για τη μείωση της μετάδοσης του ιού αλλά προτείνεται αντ’ αυτού η ορθολογιστική χρήση τους. Σε κεντρικά συστήματα κλιματισμού απαιτείται αύξηση της παροχής του νωπού αέρα με ταυτόχρονη μείωση ή αν είναι δυνατό πλήρη αποφυγή της ανακυκλοφορίας του. Σε κεντρικά συστήματα κλιματισμού θα πρέπει οι αεραγωγοί απόρριψης αέρα να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα σημεία απορρόφησης φρέσκου αέρα. Τα κεντρικά συστήματα κλιματισμού/αερισμού θα πρέπει να λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Οι τοπικές τερματικές μονάδες αέρος-νερού (fan coil) αλλά και οι αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου (split), επειδή τα εν λόγω συστήματα λειτουργούν αποκλειστικά με ανακυκλοφορία του εσωτερικού αέρα θα πρέπει η λειτουργία τους να συνοδεύεται με παράλληλη λειτουργία φυσικού αερισμού (άνοιγμα παραθύρων). Οι παραπάνω τοπικές μονάδες προτείνεται όπου είναι εφικτό, να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24ωρου για την αποφυγή της επαναιώρησης τυχόν μολυσμένων σωματιδίων σε επίπεδο δωματίου. Σε όλα τα είδη των συστημάτων κλιματισμού είναι σημαντική η σωστή εγκατάσταση, η τακτική συντήρηση και ανανέωση των φίλτρων τους. Ωστόσο, η αυξημένη λειτουργία των κλιματιστικών κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες, ενδέχεται να απαιτήσει συχνότερη συντήρηση. Δεν προτείνεται κάποια αλλαγή ρυθμίσεων θερμοκρασίας και υγρασίας στα συστήματα κλιματισμού αφού η ανθεκτικότητα του ιού ενδέχεται να μειωθεί μόνο σε υψηλά επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας τιμές που απέχουν πολύ από τα επίπεδα θερμικής άνεσης που έχουν καθοριστεί. Σχετικά με τα κλιματιστικά αυτοκινήτων όπου μέλη της ιδίας οικογένειας (που μένουν μαζί) χρησιμοποιούν τον κλιματισμό χωρίς τον απαραίτητο φυσικό αερισμό, αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο στην περίπτωση που κανένα από τα μέλη δεν εμφανίζει συμπτώματα της νόσου. Η γενικότερη οδηγία πάντως της αποφυγής ανακυκλοφορίας του αέρα ισχύει και σε αυτή τη περίπτωση.