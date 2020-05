Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας στο Ιπποκράτειο: θα είμαστε όλο το καλοκαίρι σε επιφυλακή

Την εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» επισκέφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας αφού επισκέφθηκε το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, ενημερώθηκε για την εφημερία και συνομίλησε με ιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Επισκέφθηκα σήμερα, στην ολοκλήρωση της εφημερίας, το νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», για να δω πώς τα νοσοκομεία μας μπαίνουν σε έναν κανονικό ρυθμό, μετά το peak των δύο μηνών του κορονοϊού.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πήρε πόντους μέσα στην κρίση από την κοινωνία. Φτιάχτηκε για να υπηρετεί όλους, χωρίς διακρίσεις. Μια νέα εποχή ξημερώνει, με πολλή δουλειά, με σκοπό την αναβάθμισή του, από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και τις Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, μέχρι τις προσλήψεις προσωπικού, την αναβάθμιση των υγειονομικών χώρων και τη στήριξη του Ε.Σ.Υ., το οποίο βρίσκεται στην καρδιά των Ελλήνων.Για μία ακόμη φορά, θέλω να ευχαριστήσω γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Είχα και σήμερα την ευκαιρία να τους μιλήσω, να ενημερωθώ για την εφημερία και τα περιστατικά.

Να σημειώσω ότι αν εξαιρέσουμε κάποια τακτικά χειρουργεία τα οποία έμειναν λίγο πίσω, και τώρα τα νοσοκομεία μας κάνουν έναν προγραμματισμό προκειμένου να μπουν σε σειρά, διεφάνη μέσα στην κρίση ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά τα οποία πρέπει να έρχονται στα νοσοκομεία και ποια χρήζουν αντιμετώπισης σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.

Θα είμαστε όλο το καλοκαίρι σε επιφυλακή. Το επόμενο project που υπάρχει για εμάς είναι η οργάνωση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας στα νησιά μας, έτσι ώστε να υποδεχτούμε το μέγιστο αριθμό τουριστών με βάση τα δεδομένα αυτά που θα μας επιτρέψει η νόσος».