Γενοκτονία των Ποντίων: Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών

Ημέρα μνήμης για την Γενοκτονία των Ποντίων. Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών και της ΠτΔ.

Μετά την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και οι πολιτικοί αρχηγοί στέλνουν το μήνυμα τους με αφορμή την ημέρα μνήμης για την Γενοκτονία των Ποντίων, καθώς φέτος συμπληρώνονται 101 χρόνια από τα δραματικά γεγονότα.

«Πριν από έναν αιώνα, οι Έλληνες του Πόντου έπεσαν θύματα μιας πρωτοφανούς θηριωδίας. Διώχθηκαν, εκτοπίστηκαν, αφανίστηκαν. Όσοι γλίτωσαν, άφησαν πίσω τις πατρογονικές εστίες για να αναστηθούν στην μητέρα-πατρίδα. Με τη λύρα τους να θρηνεί ακόμη τον ξεριζωμό. Αλλά και με το δοξάρι της να τραγουδά την ελπίδα. Και να ζητά δικαίωση», αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του σε ανάρτηση του στο Facebook.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι «η Πολιτεία ανταποκρίθηκε ομόψυχα στο αυτονόητο καθήκον της αναγνώρισης της Γενοκτονίας. Και αγωνίζεται για τη διεθνοποίηση και την παγκόσμια προβολή της. Ταυτόχρονα η Ελλάδα ενσωματώνει στη νέα πορεία της το δυναμισμό των παιδιών της του Πόντου. Εκείνων που κρατούν ζωντανή τη μνήμη και τις παραδόσεις του τόπου τους».

«Θα τιμούμε την «Ημέρα Μνήμης» μέχρι να ξημερώσει η Ημέρα της Δικαίωσης!» καταλήγει ο Πρωθυπουργός.

«Φέτος συμπληρώνονται 101 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ποντίων, μια από τις πιο τραγικές και ειδεχθείς στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας, που οδήγησε στο θάνατο και τον ξεριζωμό από τις πατρογονικές του εστίες ένα σημαντικό κομμάτι του Ελληνισμού με μεγάλη ιστορία, που πάλευε για την επιβίωση του για χιλιάδες χρόνια», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «σήμερα τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα την καθοριστική συμβολή των Ποντίων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ανόρθωση της χώρας».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι «η αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η ανάδειξή τους σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, είναι αγώνας όχι μόνο για το παρελθόν, αλλά κυρίως για το παρόν και το μέλλον».

«Όλοι οι Έλληνες αγωνιζόμαστε να αναγνωριστεί η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από όλες τις χώρες του πλανήτη. Να ζητήσουν συγνώμη επιτέλους οι Τούρκοι για το έγκλημα», αναφέρει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Όπως προσθέτει, αυτό είναι και το μήνυμα της σημερινής Ημέρας Μνήμης, που καθιερώθηκε το 1994 ομόφωνα από τη Βουλή με πρωτοβουλία του Ανδρέα Παπανδρέου.

Η κ. Γεννηματά επισημαίνει ότι σφαγιάστηκαν, έχασαν τους ανθρώπους τους, βασανίστηκαν, ξεριζώθηκαν, έχτισαν τη ζωή τους από το μηδέν στις νέες πατρίδες, πρόκοψαν ξανά και κοιτάνε πάντα μπροστά, όμως δεν ξέχασαν ποτέ τις ρίζες τους. «Ένα από τα πιο δυναμικά και δημιουργικά κύτταρα του ελληνισμού, που έρχεται μέσα από τα βάθη των αιώνων και κάνει αισθητή την παρουσία του παντού, σε όλους τους κοινωνικούς τομείς», τονίζει και καταλήγει: «Τιμή στον Ποντιακό Ελληνισμό είναι το αντίδοτο στη λήθη».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας απο το βήμα της Βουλής δήλωσε: «Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στον οργανωμένο ποντιακό χώρο για τη “Διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων Ποντίων”. Όλα αυτά τα χρόνια το ΚΚΕ στηρίζει κάθε δίκαιη διεκδίκηση του οργανωμένου ποντιακού κινήματος, όπως και όλες τις διεκδικήσεις του λαού, κόντρα στις επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στεκόμαστε στο πλευρό των χιλιάδων ομογενών, που ύστερα από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης εγκαταστάθηκαν στην πατρίδα μας και συνεχίζουν μετά από τόσα χρόνια να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αποκατάστασης. Θεωρούμε ότι πρέπει να αναδειχθεί και να στηριχθεί από το ελληνικό κράτος η πολιτιστική και πνευματική δραστηριότητα των Ποντίων όλων των γενεών, μακριά από τις διάφορες αντιδραστικές εθνικιστικές ρητορικές μίσους».

Η Ελληνική Λύση στο μήνυμά της για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων αναφέρει: «Ημέρα μνήμης και τιμής η σημερινή για τον Ελληνισμό του Πόντου που δέχτηκε την συστηματική εξόντωση από το κίνημα των Νεότουρκων από το 1914 μέχρι το 1923, με αποτέλεσμα 353.000 Έλληνες να βρουν τραγικό Θάνατο και 1.130 εκκλησίες, 960 σχολεία, 815 κοινότητες να καταστραφούν. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ δεν ξεχνά και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε αυτή η θηριωδία των Τούρκων να αναγνωριστεί διεθνώς ως Γενοκτονία και να αποδοθεί δικαιοσύνη, τιμή και αναγνώριση στα θύματα του Τουρκικού κράτους».