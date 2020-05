Life

Ανοίγει τις πύλες της η Graceland

Επιστροφή στην "κανονικότητα" υπό όρους, για τους επισκέπτες του αξιοθέατου.

Ανοίγει και πάλι τις πύλες της, από την ερχόμενη Πέμπτη η Γκρέισλαντ (Graceland), η κατοικία του Έλβις Πρίσλεϊ, στο Μέμφις του Τενεσί, η οποία παρέμενε κλειστή από τον Μάρτιο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι υπεύθυνοι του τουριστικού αξιοθέατου ανακοίνωσαν ότι έχουν προσαρμόσει τις περιηγήσεις και τη λειτουργία των εστιατορίων και των καταστημάτων λιανικής πώλησης με βάση τους ισχύοντες κανόνες προφύλαξης.

Η Graceland προσελκύει κάθε χρόνο περίπου 500.000 επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων τουριστών απ' όλο τον κόσμο.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι μειώνεται στο 25% ο αριθμός των συμμετεχόντων στις περιηγήσεις στην πρώην κατοικία, νυν Μουσείο αφιερωμένο στον βασιλιά του ροκ εν ρολ στο Presley και ότι οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να φορούν προστατευτικές μάσκες προσώπου. Επιπλέον τα εστιατόρια θα λειτουργούν με τη δυναμικότητα στο 50%.

Ακόμη θα πραγματοποιούνται έλεγχοι της θερμοκρασίας των επισκεπτών και των υπαλλήλων και θα υπάρχουν σταθμοί απολύμανσης χεριών σε διάφορα σημεία, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Βοηθάμε το Μέμφις και το Τενεσί να επιστρέψουν σε ενός είδους κανονικότητα»,δήλωσε ο Τζόελ Γουαινσάνκερ, διευθύνων σύμβουλος της Graceland Holdings.