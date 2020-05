Οικονομία

Εστίαση: την Παρασκευή στην Ολομέλεια η ρύθμιση για τα τραπεζοκαθίσματα

Πρέπει να εξασφαλίζεται η διέλευση πεζών, ΑμΕΑ και τυφλών αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών.

Οι ρυθμίσεις για την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσουν την ελεύθερη πρόσβαση των ΑμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτερα τους οδηγούς όδευσης τυφλών. Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος ήταν ξεκάθαρος για το θέμα αυτό σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του «Alpha 9,89», σχετικά με την τροπολογία που έχει κατατεθεί στη Βουλή και πρόκειται να ψηφισθεί από την ολομέλεια την Παρασκευή.

«Η αύξηση του χώρου θα γίνεται με όρους και κανόνες. Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος διάδρομος τουλάχιστον 1,50 μ. για τους πεζούς, δεν πρέπει να επηρεάζονται οι διαβάσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες και δεν πρέπει να επηρεάζονται οι οδεύσεις για τα άτομα που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα όρασης».

Αναφερόμενος στον στόχο της ρύθμισης ο κ. Θεοδωρικάκος είπε: «Η σκοπιμότητα είναι σαφής και είναι ιεραρχημένη: Είναι να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας, διότι αντιλαμβάνεσθε ότι και οι επαγγελματίες του χώρου της εστίασης βρίσκονται μπροστά σε πολύ μεγάλες δυσκολίες, καθώς η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας μειώνει πάρα πολύ τη δυναμικότητα των καταστημάτων τους. Άρα θα οδηγηθούν σε σαφώς μικρότερους τζίρους».

Σε ερώτηση για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία επιχορήγησης των χωρών της ΕΕ που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό, ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι είναι ώρα αποδειχθεί στην πράξη ότι υπάρχει αλληλεγγύη: «Πρόκειται για θετική πρωτοβουλία χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι ώρα η Ευρώπη να δείξει στην πράξη τη βασική αρχή πάνω στην οποία συγκροτήθηκε, αυτή της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση και πρωταγωνιστεί ο ίδιος σε μάχες στα διεθνή fora προκειμένου να υπάρξει χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και ανάμεσα σε αυτές, φυσικά και της δικής μας οικονομίας και των δικών μας επιχειρήσεων. Αυτή είναι μια κρίσιμη παράμετρος για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας που είναι το πιο σημαντικό που ενδιαφέρει την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική κοινωνία στα δύσκολα που έρχονται».

Σε ερώτηση για το δημόσιο ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι το υπουργείο Εσωτερικών μελετά τη θετική εμπειρία που αποκτήθηκε την περίοδο της καραντίνας και θα θεσμοθετήσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα ώστε, οι όποιες ρυθμίσεις, να έχουν χρονικό βάθος και διάρκεια. Τέλος, σε ερώτηση για τους μισθούς του Δημοσίου, διέψευσε και πάλι κατηγορηματικά ότι υπάρχει σχέδιο για μείωσή τους και συνέστησε στην Αξιωματική Αντιπολίτευση (ΣΥΡΙΖΑ), που με βιασύνη υιοθέτησε τα σενάρια, να είναι πιο προσεκτική «γιατί η πολιτική έχει βάθος και προοπτική μόνο όταν στηρίζεται στην αλήθεια και στην πραγματικότητα».