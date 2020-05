Κοινωνία

Δικηγόροι: Ζητούν από τον Πρωθυπουργό να ανοίξουν τα Δικαστήρια

Την άμεση επαναλειτουργία των δικαστηρίων ζητούν μέλη της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων δικηγόρων με επιστολή τους προς των Πρωθυπουργό.

Οι δικηγόροι ζητούν να μην συνεχιστεί η αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων επισημαίνοντας πως έχει εξαλειφθεί πλέον η επικινδυνότητα που δικαιολογούσε την απενεργοποίηση όλων των πυλώνων της Δικαιοσύνης, κατά τα φαινόμενα μέχρι το πέρας του Ιουνίου.

Η επιστολή, που κοινοποιούν μεταξύ άλλων στο υπουργό Δικαιοσύνης και τους αρχηγούς των κομμάτων, αναφέρει:

“Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Οι υπογράφοντες μαχόμενοι δικηγόροι – ποινικολόγοι, μέλη των δικηγορικών συλλόγων από όλη την Ελλάδα, μέλη της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, διατυπώνουμε την οξεία αντίθεσή μας για την αδικαιολόγητη παράταση της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και των περισσοτέρων δικαστηριακών ενεργειών παρά το γεγονός ότι απεφασίσθη κατόπιν εισηγήσεως από την ανώτατη υγειονομική επιτροπή να επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα εστίασης, τα μικρά εμπορικά καταστήματα, τα πολυκαταστήματα (Mall), μάλιστα νωρίτερα από την προκαθορισμένη ημερομηνία.

Υπογραμμίζουμε ότι εύλογα δυνάμει των ανωτέρω θεωρούμε ότι έχει εξαλειφθεί πλέον η επικινδυνότητα που δικαιολογούσε την απενεργοποίηση όλων των πυλώνων της Δικαιοσύνης, κατά τα φαινόμενα μέχρι το πέρας του Ιουνίου.

Η συνεχιζόμενη αρνησιδικία προσβάλλει βάναυσα τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών αφού κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού υπήρξαν άνθρωποι που δυστυχώς φυλακίστηκαν για μικρές ποινές ακόμα και λίγων μηνών εφόσον δεν μπορούσαν να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, καθώς οι περιπτώσεις αυτές δεν ήταν στις εξαιρέσεις των Κ.Υ.Α. δέον όπως τονισθεί ότι ακόμα και σε άλλες περιπτώσεις αστικής φύσεως με χαρακτήρα κατ’ επείγοντος & άμεσου κινδύνου, έχουν εγκλωβιστεί οι πολίτες στην βασανιστική αναμονή, με δυσάρεστα αποτελέσματα.

Διερωτώμεθα ως εκ τούτου εάν υφίσταται εμπεριστατωμένη και αδιαμφισβήτητη επιστημονική άποψη ότι ο κορωνοϊός μεταδίδεται μόνο στις αίθουσες των δικαστηρίων και όχι στα πολυκαταστήματα (Mall), στις παραλίες, στα εγκαίνια πλατειών ή σε άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και στους άλλους χώρους μαζικών συναθροίσεων εκατοντάδων ή και χιλιάδων ανθρώπων καθημερινά.

Η παρατεταμένη αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων έχει ήδη οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στη φυλακή και σε ακόμη περισσότερους έχει στερήσει το δικαίωμα της αποφυλάκισης με αποτέλεσμα να εκτυλίσσονται οικογενειακές τραγωδίες σε χιλιάδες σπίτια ανά την επικράτεια.

Παράλληλα, έχει οδηγήσει σε οικονομική εξαθλίωση και απόγνωση τους χιλιάδες συναδέλφους μας αφού το δικηγορικό σώμα επλήγη ανεπανόρθωτα. Απαραίτητη φυσικά η γενναία οικονομική στήριξη των Δικηγόρων κατά τον μήνα Μάιο και η σαφής αναγνώριση μας ως πληττόμενου κλάδου.

Με την παρούσα ζητάμε να επαναπροσδιοριστεί η ημερομηνία άρσης αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων (βεβαίως με την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων κατά του ιού), καθολικό αίτημα των χιλιάδων δικηγόρων της χώρας και της πλειονότητας των Ελλήνων πολιτών, που χρονίζουν αδικαιολόγητα πλέον δικαστηριακά οι υποθέσεις τους.

Είμαστε πρόθυμοι να σας καταθέσουμε περαιτέρω εξηγήσεις και διαθέσιμοι για άμεση συνάντηση προφανώς μετά από συνεννόησή μας με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, είτε με Εσάς είτε με εκπροσώπους που εσείς θα ορίσετε”.