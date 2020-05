Οικονομία

Τουρισμός: το σχέδιο της κυβέρνησης, τα μέτρα και το μεγάλο στοίχημα

Το απόγευμα το διάγγελμα του πρωθυπουργού. Οι άξονες στους οποίους κινείται το σχέδιο που θα ανακοινώσει. Τι θα περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων.

Με τηλεοπτικό μήνυμά του σήμερα το απόγευμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει το σχέδιο της Κυβέρνησης για την εργασία, την οικονομία και τον τουρισμό. Το πρόγραμμα για κάθε κλάδο, θα εξειδικευθεί αμέσως μετά από τους αρμόδιους Υπουργούς. Αμέσως μετά το μήνυμα του πρωθυπουργού, τον λόγο θα λάβουν οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, οι οποίοι θα εξειδικεύσουν τα μέτρα.

Το κυβερνητικό σχέδιο για τον τουρισμό θα είναι συνεκτικό, δεν θα έχει μόνο τα υγειονομικά και ταξιδιωτικά πρωτόκολλα και θα περιλαμβάνει τη στήριξη για την εργασία, τη φορολογία και τη ρευστότητα που θα παράσχει η Πολιτεία, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Εξήγησε ότι κάτω από την ομπρέλα προστασίας που θα ανοίξει η κυβέρνηση θα μπουν οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που θα στηριχθούν όχι μόνο στο κομμάτι των εισφορών, αλλά και στο μισθολογικό κόστος, οι εποχικά εργαζόμενοι πλήρους ή μερικής απασχόλησης που έχουν συνηθίσει να μπαίνουν στο ταμείο ανεργίας για αρκετούς μήνες και όταν ανοίγει η τουριστική σεζόν επαναπροσλαμβάνονται στις επιχειρήσεις στις οποίες δούλευαν και οι επαγγελματίες που ανησυχούν ότι θα «μπούνε μέσα». «Θα δουν όμως ότι με το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε δεν θα συμβεί αυτό. Επομένως, αυτό που κάνουμε, είναι να στηρίξουμε το χώρο αυτό, για ένα ικανό διάστημα, μέχρι να επανέλθει ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα», συνέχισε.

Επισήμανε παράλληλα ότι το ενδιαφέρον που υπάρχει από το εξωτερικό είναι πολύ μεγάλο και πως η Ελλάδα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις στις συστάσεις που δίνουν οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί tour operators για μέρη με μεγαλύτερη ασφάλεια. «Η προβολή της Ακρόπολης και των αρχαιολογικών χώρων από όλα τα Μέσα Ενημέρωσης παντού στον κόσμο δείχνει ότι έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην Ελλάδα. Ότι η χώρα μας είναι τουριστικά πολύ σημαντική διεθνώς. Επομένως, όλοι περιμένουν να δουν τι κάνει η Ελλάδα.

Με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν από το οικονομικό επιτελείο, οι άξονες στους οποίους κινείται το σχέδιο της κυβέρνησης είναι:

-Μείωση της φορολογίας, όπως η υποχώρηση του ΦΠΑ στην εστίαση.

-Στήριξη της εργασίας για να μην υπάρξουν απολύσεις.

- Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του μειωμένου τζίρου.

Ειδικότερα το νέο πακέτο που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός θα περιλαμβάνει:

1. Πακέτο στήριξης για Τουρισμό και Εστίαση

2. Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας και των μισθών εποχικών

3. Μειώσεις ΦΠΑ από 24% σε 13% για όλη την τουριστική περίοδο σε ακτοπολοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια και σε σερβιριζόμενα ροφήματα, καφέ, χυμούς, τσάι και μη αλκοολούχα ποτά

4. Μείωση φόρου εισοδήματος ή και ΕΝΦΙΑ από φέτος για όσους εκμισθωτές υπέστησαν μείωση ενοικίου

5. Μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θα το επιλέξουν

6. Παράταση ειδικής αποζημίωσης (533-800 ευρώ), μείωση ενοικίου και αναστολής πληρωμής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν

Επιπλέον η κυβέρνηση θα εξαγγείλει και νέο γύρο επιστρεπτέας προκαταβολής άνω του 1 δισ. ευρώ αλλά και μέτρα στήριξης των δανειοληπτών.