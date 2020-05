Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: 35000 θέσεις στην κοινωφελή εργασία (βίντεο)

Τα μέτρα για την εστίαση και η επαναλειτουργία των παιδικών σταθμών. Πότε αναμένεται.

Η τροπολογία που ψηφίζεται αυτή την εβδομάδα προβλέπει διπλάσιο χώρο για τραπεζοκαθίσματα χωρίς επιπλέον χρέωση, εξήγησε ο Υπουργός Εσωτερικών, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 για ένα από τα μέτρα στήριξης στο χώρο της εστίασης.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε γνωστό ότι, ο εκάστοτε δήμος θα μπορεί, σε συνεργασία με την αστυνομία, να προχωρά σε πεζοδρόμηση των οδών είτε για όλη τη μέρα είτε σε συγκεκριμένες ώρες, για να υπάρχει επιπλέον χώρος για τραπεζοκαθίσματα.

Αναφερόμενος στο σχέδιο στήριξης της οικονομίας και της εργασίας που θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός, είπε ότι, θα αφορά κυρίως στη στήριξη του τουρισμού, εκτιμώντας ότι «θα πάμε καλά».

«Θα υπάρχουν προβλήματα, αλλά θα τα αντιμετωπίσουμε», διαβεβαίωσε.

Όσο αφορά στην επαναλειτουργία των παιδικών σταθμών, εξήγησε ότι, αναμένονται οδηγίες από την ειδική επιτροπή.

«Η εικόνα που έχουμε είναι ότι από Σεπτέμβριο τα πράγματα θα λειτουργήσουν κανονικά», είπε σχετικά με τη νέα χρονιά, διευκρινίζοντας ότι, για το τώρα αναμένεται η απόφαση της επιτροπής, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα κι άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο οι παιδικοί σταθμοί να ανοίξουν μαζί με τα Δημοτικά σχολεία.

Ο Υπουργός Εσωτερικών μίλησε για την προκήρυξη που έχει βγει, για 3000 θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και είπε ότι στις επόμενες μέρες θα είναι έτοιμη και η προκήρυξη του υπουργείου Εργασίας για 35.000 θέσεις σε κοινωφελή εργασία. Οι 1000 από αυτές θα οδηγηθούν από τις Αρχιεπισκοπές Αθηνών και Κρήτης.

Τέλος, ο Υπουργός Εσωτερικών απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο εκλογών, ενώ επανέλαβε ότι ο ανασχηματισμός «είναι θέμα αποκλειστικά του πρωθυπουργού».