Προφυλακιστέος 76χρονος που κατηγορείται ότι ασελγούσε στα εγγόνια του

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του. Τι κατέθεσαν οι γονείς και η θεία των παιδιών.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 2η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 76χρονος που συνελήφθη με την κατηγορία ότι προέβη σε ασελγείς πράξεις εις βάρος των ανήλικων εγγονών του. Είχαν προηγηθεί καταγγελίες στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων Θεσσαλονίκης που οδήγησε στη σύλληψή του, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στην περιοχή της Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του, οι καταγγελίες έγιναν από περίοικους και έκαναν λόγο για άσεμνες ενέργειες («θωπεία στήθους πάνω από τα ρούχα» όπως περιγράφεται στα διωκτικά έγγραφα) στην περίπτωση της 9χρονης εγγονής του. Ανάλογες πράξεις κατέθεσαν πως βίωσαν και οι τρεις αδελφές της, ηλικίας από 9 (δίδυμη) έως 16 ετών.

Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος στην απολογία του στην ανακρίτρια αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «σφικτό εναγκαλισμό» που συνήθιζε να κάνει στις εγγονές του, χωρίς ίχνος ερωτικής διάθεσης. Προς επίρρωσιν των ισχυρισμών του κατέθεσαν στην ανακρίτρια οι γονείς των ανήλικων κοριτσιών που φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι ο 76χρονος είναι «εκδηλωτικός άνθρωπος» και εκφράζει κατ’ αυτό τον τρόπο -«παρεξηγήσιμο» για κάποιους- την αγάπη του.

Ανάλογο ήταν το περιεχόμενο των καταθέσεων κι άλλων συγγενικών προσώπων του ηλικιωμένου που βρέθηκαν στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης για να του συμπαρασταθούν. Οι παραπάνω ισχυρισμοί όμως δεν έπεισαν την ανακρίτρια και την εισαγγελέα που ομόφωνα γνωμοδότησαν υπέρ της προφυλάκισής του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ηλικιωμένος-πατέρας πολύτεκνης οικογένειας που αριθμεί 9 παιδιά- ζει μόνιμα στην Αλβανία και τους προηγούμενους μήνες βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί κάποια από τα παιδιά που ζουν στην πόλη. Λόγω των περιορισμών μετακίνησης εξαιτίας του κορονοϊού δεν κατάφερε να επιστρέψει στην πατρίδα του και έμεινε στη Θεσσαλονίκη.

Για την παραπομπή του (ή μη) σε δίκη θα αποφανθεί το επόμενο διάστημα το αρμόδιο δικαστικό Συμβούλιο αφού περατωθεί το στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Φωτογραφία: GRTIMES