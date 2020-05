Πολιτική

Παπαγγελόπουλος: Ψηφίστηκε η πρόταση για διεύρυνση του κατηγορητηρίου

Στην ψηφοφορία πήραν μέρος μόνον οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής.

Με 175 υπέρ σε σύνολο 177 ψηφισάντων έγινε δεκτή η πρόταση των 30 βουλευτών της ΝΔ να επεκταθεί το διερευνητικό πεδίο της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Στην κάλπη βρέθηκαν και 2 άκυρα ψηφοδέλτια. Η έρευνα που διεξάγει ήδη η ειδική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης επεκτείνεται για τα αδικήματα:

Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση κακουργήματος (άρθρο 186 παρ.1 ΠΚ) Εκβίαση (αρ. 385 παρ. 1 περ. Γ΄παλαιού ΠΚ) Δωροληψία πολιτικού αξιωματούχου (αρ. 159 παρ. 1 παλαιού ΠΚ) Δωροληψία Υπαλλήλου (αρ. 235 ΠΚ), Ηθική Αυτουργία σε Κατάχρηση Εξουσίας (αρ. 46 παρ. 1 σε συνδυασμό με αρ. 239 ΠΚ), Ηθική Αυτουργία σε Παράβαση Καθήκοντος και Παράβαση Καθήκοντος (αρ. 46 παρ.1 σε συνδυασμό με ΠΚ 259 και ΠΚ 259 αυτοτελώς), Εγκληματική Οργάνωση περίπτωση Συμμορίας Αρ. 187 παρ. 3 (παλαιό αρ. 187 παρ.5)

Στην ψηφοφορία πήραν μέρος μόνον οι βουλευτές της ΝΔ και του Κινήματος Αλλαγής. Στην ψηφοφορία δεν μετείχαν η Φώφη Γεννηματά, ο Γιώργος Παπανδρέου, λόγω απουσίας στο εξωτερικό, και ο Χάρης Καστανίδης για προσωπικούς λόγους. Και οι τρεις απέστειλαν στο προεδρείο πρόθεση ψήφου.