Υγεία - Περιβάλλον

Βρέφος 8 μηνών με κορονοϊό στο “Παίδων Αγία Σοφία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αγοράκι νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας...

Eνα βρέφος 8 μηνών νοσηλεύεται με κορονoϊό στο νοσοκομείο “Παίδων Αγία Σοφία”.

Tο αγοράκι νοσηλεύεται σε ΜΕΘ και η κατάσταση της υγείας του, κρίνεται σταθερή.

Το παιδάκι, το οποίο σύμφωνα πληροφορίες πάσχει από υποκείμενο νόσημα, επισκέφθηκε σήμερα ο Σωτήρης Τσιόδρας.