Life

Αλεξάνδρα Καϋμένου: ο Γιώργος Παπαδάκης, οι ευκαιρίες και ο φανατικός θαυμαστής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αλεξάνδρα Καϋμένου έδωσε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη στο «The 2Night Show». Γιατί απέρριψε την ψυχαγωγία για χάρη της ενημέρωσης;