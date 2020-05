Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν το 1/3 των ενοικίων που έχασαν (βίντεο)

Μείωση ΦΠΑ και στα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών ανακοίνωσε. Τι είπε για τον τουρισμό και το ενδεχόμενο νέου μνημονίου.

Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την οικονομία και τις μειώσεις φόρων μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο υφυπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης.

Έκανε γνωστό ότι θα υπάρξει μείωση του ΦΠΑ και στα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών, ενώ σημείωσε ότι είναι δεδομένη η πρόσθετη ανεργία και η ύφεση.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε ένα νέο μνημόνιο. “Δεν μιλάμε για μνημόνιο. Από τον επόμενο χρόνο θα επανέλθουν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Αυτή είναι η βάση της συμφωνίας που γίνεται” είπε χαρακτηριστικά.

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων αναστέλλεται η καταβολή βεβαιωμένων οφειλών, ενώ θα δοθεί δυνατότητα συμψηφισμού με φορολογικές υποχρεώσεις μετά τον Ιούλιο.

Ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι, προκειμένου οι ίδιοι να μην αισθάνονται απροστάτευτοι, η κυβέρνηση θα αναλάβει να τους δώσει το 1/3 των ενοικίων που έχασαν. “Ο ιδιοκτήτης, από όποιο ακίνητο έχασε ενοίκιο, υπολογίζουμε πόσα χρήματα χάθηκαν και επιστρέφουμε το 1/3” είπε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ακόμα ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί το ποσοστό μείωσης της προκαταβολής φόρου για συγκεκριμένες επιχειρήσεις που πλήττονται, ενώ ξεκαθάρισε ότι η μείωση προκαταβολής φόρου δεν είναι οριζόντια για όλους.

Για την ανεργία είπε ότι η ύφεση προκαλεί αμφιβολία για τη διατήρηση ορισμένων θέσεων εργασίας και πολλές επιχειρήσεις που πλήττονται δεν θα μπορούν να απασχολούν στο μέλλον όλους τους εργαζόμενους. “Εμείς προσπαθούμε, επειδή θεωρούμε ότι η κρίση είναι προσωρινή, να παραμείνουν και να μην οδηγηθούν στην ανεργία” σημείωσε.

Τέλος, σε ερώτηση για τα ποσοστά τουριστών που θα ικανοποιήσουν την κυβέρνηση φέτος, ο κ. Σκυλακάκης απάντησε ότι “θα είμαστε καλά εάν περάσουμε το 40% τον Ιούλιο και Αύγουστο”.