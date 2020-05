Πολιτική

Κουτσούμπας στον ΑΝΤ1: Μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους στον Τουρισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση σχολίασε ο ΓΓ του ΚΚΕ, ενώ έκανε και αντιπροτάσεις.

«Δεν μπαίνει σε ένα καζάνι ο τουρισμός», είπε ο ΓΓ του ΚΚΕ, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη του Τουρισμού, σημειώνοντας ότι ο Τουρισμός συμπεριλαμβάνει από τους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους έως και τους εργαζόμενους στο χώρο.

Όπως είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στον ΑΝΤ1, «το θαύμα του τουρισμού στηρίχθηκε σε πολύ χαμηλούς μισθούς, ανυπαρξία των συλλογικών συμβάσεων κα ελαστικές σχέσεις εργασίας», μεταξύ άλλων, υπογραμμίζοντας ότι, «κριτήριο για να σχολιάσουμε τα μέτρα είναι το αν προστατεύουν όλα τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων και των ΜμΕ οικογενειακών επιχειρήσεων που είναι πάρα πολλές».

Ο ΓΓ του ΚΚΕ εκτίμησε ότι την κρίση δεν τη δημιούργησε η πανδημία, αλλά «η κρίση ήταν από πριν μπροστά μας» αφού όπως είπε, «μελετούσαμε τα διεθνή στοιχεία και βλέπαμε ότι κάποιες χώρες μπαίνουν σε ύφεση και λέγαμε ότι δε θα μπορούσε η δική μας εξωστρεφής οικονομία να μείνει εκτός».

«Δώστα όλα στο μεγάλο κεφάλαιο», απάντησε ζητώντας να σχολιάσει το μήνυμα του Πρωθυπουργού και της Κομισιόν, ενώ εξαπέλυσε κατηγορίες ότι, «τελείωσαν τα υγειονομικά μέτρα και όλα ανάγονται στην ατομική ευθύνη, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές και αρκετοί γιατροί».

Η πρόταση του ΚΚΕ, πάντως είναι «να μπουν ως κύρια κριτήρια των μέτρων που λαμβάνονται η αυτοαπασχόληση, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι».

«Αυτά μας ανησυχούν, εκεί καταθέτουμε τις προτάσεις μας», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, καταλήγοντας ότι, «δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία».