ΟΥΚ: το βίντεο από το Πολεμικό Ναυτικό για τις προσλήψεις ΟΒΑ

H προθεσμία για την κατάθεση δικαιολογητικών για την προκήρυξη των 50 θέσεων ΟΒΑ έχει παραταθεί. Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης;

Με ένα βίντεο που ποντάρει στο συναίσθημα, το Πολεμικό Ναυτικό επιχειρεί να πείσει τους νέους να δηλώσουν συμμετοχή για μία θέση στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) που θα χρειαστούν τα ΟΥΚ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, ανακατάταξης ή επανακατάταξης στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού έχουν οι οπλίτες και έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, ανεξαρτήτως του Κλάδου στον οποίο υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, καθώς και ανεξαρτήτως Όπλου ή Σώματος για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε οποιοδήποτε Όπλο ή Σώμα του Στρατού Ξηράς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους απονεμήθηκε.

Δείτε το βίντεο: