Life

Διάσημοι “παραχωρούν” τους λογαριασμούς τους στο Instagram

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοί και γιατί ακολουθούν τον δρόμο που πρώτη χάραξε η Τζούλια Ρόμπερτς. Ποιοι αναλαμβανουν τα ηνια των social media για λίγες ώρες.

Διάσημοι ηθοποιοί όπως η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Χιου Τζάκμαν και η Μίλι Μπόμπι Μπράουν βρίσκονται μεταξύ των celebrities, που παραχωρούν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε επαγγελματίες υγείας, προκειμένου να μοιράζονται δεδομένα και να προμοτάρουν μια επιστημονική προσέγγιση στη μάχη κατά της πανδημίας COVID-19.

Η Ρόμπερτς ξεκινά την όλη πρωτοβουλία παίρνοντας συνέντευξη από τον Άν. Φάουτσι, τον διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Μολυσματικών Ασθενειών των ΗΠΑ.

Η πρωτοβουλία #PassTheMic οργανώνεται από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση ONE Campaign, που στοχεύει να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας στους «ειδικούς της υγείας και της οικονομίας... ώστε να συζητήσουν μαζί τους την παγκόσμια διαχείριση της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19». Έμφαση θα δοθεί στα δεδομένα, την επιστήμη και τα γεγονότα.

Σύμφωνα με την ONE, οι διάσημοι της σόουμπιζ θα παραχωρήσουν τους λογαριασμούς τους στα social media για μία ημέρα δίνοντας βήμα και φωνή στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής, σε ειδικούς της υγείας, της οικονομίας κι άλλων τομέων.

Στη συνέντευξη της Τζούλια Ρόμπερτς, στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Φάουτσι λέει ότι το βασικό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί είναι «οι τεράστιες διαφορές στα συστήματα υγείας» μεταξύ των χωρών.

«Αυτή τη στιγμή, εάν θεωρήσουμε τη νότια Αφρική, την υποσαχάρια Αφρική, τμήματα της Ασίας, της Νότιας Αμερικής και ακόμα και τμήματα της Καραϊβικής ως περιοχές που δεν διαθέτουν το σύστημα υγείας που μπορεί να ανταποκριθεί με τον τρόπο που ανταποκρίνεται αυτό στη Νέα Υόρκη ή το Λος Άντζελες ή τη Νέα Ορλεάνη ή το Σικάγο, έχουμε τότε ηθική υποχρέωση για τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη», λέει ο Φάουτσι.

Πολλοί από τους διάσημους που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία έχουν πολύ ισχυρή παρουσία στα σόσιαλ μίντια. Η Ρόμπερτς, ο Τζάκμαν και η Μπράουν μετρούν συνολικά και οι τρεις περίπου 71 εκατομμύρια followers μονάχα στο Instagram.

Στην προσπάθεια θα δώσουν επίσης το παρόν η Πενέλοπε Κρουζ, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ο Ντέιβιντ Ογιελόβο κ.ά.