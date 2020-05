Κοινωνία

Πανεπιστήμια: Οι τελικές ρυθμίσεις για εξεταστική, εργαστήρια και πρακτική

Ο Υφυπουργός Παιδείας εξέφρασε την πεποίθηση πως θα ολοκληρωθεί απρόσκοπτα τόσο το εξάμηνο όσο και η διεξαγωγή της εξεταστικής.

Ανακοινώθηκαν οι τελικές ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του εξαμήνου και την εξεταστική στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ανακοινώθηκαν με απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλη Διγαλάκη. Η σχετική απόφαση ρυθμίζει ζητήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση των φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε σχέση με τον χρόνο που θα γίνουν αυτές, αλλά και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν.

Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι τα ΑΕΙ μπορούν κατά την κρίση τους να παρατείνουν εκτάκτως τη διάρκεια του εξαμήνου για περισσότερο από δύο εβδομάδες, υπερβαίνοντας το χρονικό περιορισμό που ίσχυε μέχρι τώρα. Η διεξαγωγή κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων δύναται να διενεργηθεί κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου ή και να επεκταθεί στις ημέρες του σαββατοκύριακου, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Σχετικά με την εξεταστική, η υπουργική απόφαση αποσαφηνίζει τον τρόπο και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι διδάσκοντες προκειμένου να αξιολογήσουν τους φοιτητές τους. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι γραπτές εργασίες και ασκήσεις, οι εργαστηριακές ασκήσεις, η γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών και η γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. Τέλος, σχετικά με την πρακτική άσκηση, δίνονται σαφείς οδηγίες, βάσει των οποίων τα ιδρύματα μπορούν να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για την ολοκλήρωσή της.

Ο κ. Διγαλάκης εξέφρασε την εμπιστοσύνη του ότι τα πανεπιστήμια θα φέρουν σε πέρας με επιτυχία τόσο την ολοκλήρωση του εξαμήνου, όσο και τη διεξαγωγή της εξεταστικής, δηλώνοντας σχετικά ότι «η δυνατότητα ευελιξίας που προβλέπεται για τα πανεπιστήμια δεν απορρέει μόνο από τη λειτουργία του αυτοδιοίκητου, αλλά και από την υπεύθυνη και αποτελεσματική στάση που έχει επιδείξει η ακαδημαϊκή κοινότητα σε αυτή την ιδιαίτερη συγκυρία». Παράλληλα, τόνισε ότι: «η διεξαγωγή της εξεταστικής με εξ αποστάσεως μεθόδους απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς και περιγραφή ισχυρών ασφαλιστικών δικλίδων από μέρους των ΑΕΙ, τόσο για τη διασφάλιση του αδιάβλητου και της εγκυρότητας της εξέτασης, όσο και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.»