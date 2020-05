Υγεία - Περιβάλλον

“Γαλάζιες Σημαίες”: Δεύτερη η Ελλάδα παγκοσμίως

H Ελλάδα σάρωσε στις «Γαλάζιες Σημαίες». Η καλύτερη διαφήμιση για την χώρα την περίοδο του κορονοϊού που το τουριστικό προϊόν "δοκιμάζεται" σε όλο τον κόσμο.

H Ελλάδα σάρωσε στις Γαλάζιες Σημαίες κερδίζοντας τη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες, με 497 βραβευμένες ακτές, 14 μαρίνες και 6 τουριστικά σκάφη.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας. Πρόκειται για την καλύτερη διαφήμιση για την χώρα την περίοδο του κορονοϊού που το τουριστικό προϊόν δοκιμάζεται σε όλο τον κόσμο. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 3.895 ακτές, 691 μαρίνες και 82 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

Διανύοντας την τέταρτη δεκαετία υλοποίησης του Προγράμματος στη χώρα μας, Γαλάζιες Σημαίες θα κυματίσουν και φέτος στις ελληνικές ακτές, επιβραβεύοντας την εξαιρετική ποιότητα υδάτων και το υψηλό επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών στους λουόμενους, και διασφαλίζοντας με τα κριτήρια καθαριότητας και υγιεινής την προστασία της δημόσιας υγείας.

Στο εσωτερικό της χώρας, πρωταθλήτρια Περιφερειακή Ενότητα αναδείχθηκε αυτή της Χαλκιδικής με συνολικά 94 σημαίες.

«Πολύ θετικό γεγονός που ενισχύει τη διεθνή εικόνα της χώρας μας», χαρακτηρίζει ο υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, τη βράβευση 497 ελληνικών παραλιών με γαλάζια σημαία, κατατάσσοντας τη χώρα μας στη δεύτερη θέση παγκοσμίως.

Δηλώνει μάλιστα βέβαιος ότι οι αρμόδιοι φορείς και οι οικείοι δήμοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν νέες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους τουρίστες.

Σε μήνυμά του προς την Ελληνική Επιτροπή Προστασίας της Φύσης αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Πρόκειται για ένα πολύ θετικό γεγονός που ενισχύει τη διεθνή εικόνα της χώρας μας. Πολιτικοί και μέσα ενημέρωσης από όλο τον κόσμο επικροτούν τη στάση της κυβέρνησης στη μάχη κατά της πανδημίας και εξυμνούν την επιτυχή αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού.

Η Ελλάδα προχωρά βήμα-βήμα πάντοτε με προσοχή και σύμφωνα με τις συστάσεις των επιστημόνων υγείας στην σταδιακή επανεκκίνηση του τουρισμού. Η Ελλάδα ακόμα και μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες καθίσταται ένας δελεαστικός, ποιοτικός και ασφαλής τουριστικός προορισμός.

Η πρωταγωνιστική θέση της χώρας μας στην παγκόσμια αγορά τουρισμού ενισχύεται και από τα αποτελέσματα του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία».

Οι αρμόδιοι φορείς και οι Δήμοι στις βραβευμένες με «Γαλάζια Σημαία» ακτές είναι έτοιμοι να προσφέρουν νέες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες με σεβασμό στο περιβάλλον και πλήρη τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας».