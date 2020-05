Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τρία νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Όλα τα νεότερα στοιχεία για την πορεία της πανδημία, από τον Σωτήρη Τσιόδρα. Πόσοι είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Τρία νέα κρούσματα SARS-CoV-2 επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο συνολικός απολογισμός των κρουσμάτων στη χώρα μας ανέρχεται πλέον σε 2.853. Το 55% αυτών αφορά άνδρες. 612 είναι σχετιζόμενα με κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό, ενώ 1.436 σχετίζονται με ήδη γνωστό κρούσμα.

21 συμπολίτες μας (13 άνδρες και 8 γυναίκες) νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 72 έτη. Το 95,2% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία άνω των 70 ετών.

98 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, ανακοινώθηκαν ακόμα δύο θάνατοι από επιπλοκές της νόσου COVID-19, ανεβάζοντας σε 168 τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων στην Ελλάδα. 49 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία τους ήταν τα 76 έτη. Το 94% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία άνω των 70 ετών.

Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί εργαστηριακά 144.078 δείγματα.