Οικονομία

Θεοχάρης στον ΑΝΤ1: Αυξήσαμε τα κονδύλια για τη διαφήμιση του ελληνικού τουρισμού (βίντεο)

Ο Υπ. Τουρισμού τόνισε πως λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να σωθεί η φετινή σεζόν. Τι είπε για τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τον κοινωνικό τουρισμό.​