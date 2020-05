Οικονομία

Στον οδικό τουρισμό “ποντάρουν” οι ξενοδόχοι στη βόρεια Ελλάδα (βίντεο)

Αποκαρδιωτικές οι κρατήσεις από τις μεγάλες τουριστικές αγορές. Δυσοίωνες προβλέψεις και για τους επισκέπτες από τα Βαλκάνια.