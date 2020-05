Κοινωνία

Φωτιά σε κατάστημα στη Λυκόβρυση (βίντεο)

Παρανάλωμα του πυρός έγινε το κατάστημα που μόλις λίγο καιρό είχε ανοίξει.

Εμπρησμός σε κατάστημα Κινέζων σημειώθηκε τα ξημερώματα, στη Λυκόβρυση.

Από τη φωτιά δεν έμεινε τίποτα και το εμπόρευμα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το μαγαζί είχε ανοίξει πρόσφατα.

Οι έρευνες για το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη.