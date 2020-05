Life

“Μην Ψαρώνεις”: “Ρόδινο” μέλλον βλέπουν Μανώλης – Σάντυ

Επεισόδιο 44

Ήρθε η ώρα για τον Μανώλη και τη Σάντυ να σχεδιάσουν το κοινό τους μέλλον, αλλά όσο κι αν προσπαθούν να πείσουν ο ένας τον άλλον πως τα πράγματα από δω και πέρα θα είναι ρόδινα, ξέρουν πολύ καλά πως μόνο έτσι δεν θα είναι.

Η Στέλλα αρχίζει τη συγκατοίκησή της με τον Πέτρο, ενώ η καινούργια γνωριμία της Νενέλας έρχεται ακριβώς στην ώρα για να πάρει το μυαλό της από την στεναχώρια της για την Σάντυ.

Στο μεταξύ η Ρόζα αποκαλύπτει στην Στέλλα τον λόγο της μεγάλης της ανησυχίας σχετικά με το μωρό που περιμένει. Η Τίνα αρχίζει να βλέπει με άλλο μάτι τον Ζαγανιάρη και ο Κοσμάς έρχεται πολύ κοντά στο να βρει τον απατεώνα που του έφαγε τις οικονομίες μιας ζωής.

Σημειώνεται ότι και τις δύο μέρες θα παίξει το ίδιο επεισόδιο.