Οικονομία

Κόντρα Σταϊκούρα – Τσακαλώτου

Το… “Nobel Οικονομικών” και τα … “δις ευρώ που δεν είναι στραγάλια”.

“Πόλεμος” ανακοινώσεων ανάμεσα σε Χρήστο Σταϊκούρα και Ευκλείδη Τσακαλώτο…

«Ο κ. Τσακαλώτος, από όσα κατακλυσμιαία γίνονται στην παγκόσμια οικονομία, επιλέγει να αναλώνεται καθημερινά, αυτόκλητα, στη μεγάλης επιστημονικής σημασίας εξήγηση ταυτολογιών και πινάκων, όπως ο ίδιος γράφει», τονίζει ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας πως «μόλις κατανοήσει και είναι διαθέσιμος να μας εξηγήσει τα περί εξίσωσης πρώτου βαθμού, ίσως προσυπογράψουμε πρόταση υποψηφιότητας για το Nobel Οικονομικών»

«Προς το παρόν, δεν θα τον συγχαρώ για τις προτεραιότητες, ούτε θα τον ευχαριστήσω για τις προθέσεις του, αν και κατανοώ τη μόνιμη ανάγκη του για επιστημονική και πολιτική επιβεβαίωση. Γεγονός, που τον ωθεί να επιδεικνύει αλαζονική και προσβλητική συμπεριφορά οξφορδιανής κοπής», συμπληρώνει ο ΥΠΟΙΚ.

Όπως αναφέρει: «αλήθεια, αφού τα είχε όλα, όπως μας έλεγε, αντιληφθεί και προβλέψει με το ξέσπασμα της πανδημίας, μήπως θα έπρεπε να συμβουλεύσει και όλους τους Υπουργούς Οικονομικών παγκοσμίως, τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους χρηματοπιστωτικούς οίκους και οργανισμούς, για να μην βρίσκονται στην ανάγκη να αναθεωρούν συνεχώς τις εκτιμήσεις τους; Και αφού επαίρεται για τις προβλεπτικές του ικανότητες, μήπως μπορεί να μας πει και εάν θα επανέλθει η πανδημία;».

«Ή μήπως προσγειώθηκε στην πραγματικότητα και κατανόησε ότι η αβεβαιότητα του εξελισσόμενου περιβάλλοντος είναι μεγάλη; Αν το κατανόησε, έστω και τώρα, είναι θετικό για την οικονομία και τη χώρα», καταλήγει ο κ. Σταϊκούρας.

H απάντηση του Χρήστου Σταϊκούρα ήρθε μετά το σχόλιο, μεταξύ άλλων, του Ευκλείδη Τσακαλώτου ότι τα «δις ευρώ δεν είναι στραγάλια»…

Αναλυτικά η δήλωση του τομεάρχη Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ:

Το να καλεί η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών κάποιον άλλο να μην εκτίθεται αποδεικνύει ένα μικρό έλλειμμα αυτογνωσίας

Ας τα πιάσουμε ένα-ένα:

Το υπουργείο οικονομικών έβγαλε ανακοίνωση που έχει ταυτόχρονα τις εξής φράσεις:

• «τα μέτρα που λαμβάνει η Ελληνική Κυβέρνηση έχουν ποσοτικοποιηθεί σε 19,667 δισ. Ευρώ».

• «Συμπερασματικά, στις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης περιλαμβάνονται μέτρα με κόστος 14,5 δισ. ευρώ,»

• «Η Κυβέρνηση έχει υπολογίσει σύνολο μέτρων 24 δισ. Ευρώ για το 2020,»

Επειδή τα δις δεν είναι στραγάλια και το ποιος έχει χάσει προ πολλού σοβαρότητα και υπευθυνότητα είναι προς απόδειξη κάθε στιγμή είναι χρήσιμο να εξηγήσουμε κάποια πράγματα.

Αν ο Υπουργός και το επιτελείο του είχαν κοιτάξει τον πίνακα που επισύναψαν θα έβλεπαν ότι πουθενά δεν λέει ότι «τα μέτρα που λαμβάνει η Ελληνική Κυβέρνηση έχουν ποσοτικοποιήσεις σε 19,667 δισ. Ευρώ».

Αν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την λέξη «επίδραση» από την λέξη «μέτρα» μάλλον το πρόβλημα είναι πιο πέρα από την οικονομική θεωρία.

Τι είναι λοιπόν αυτά τα 19,667 δις ευρώ; Αν κοιτάξουν μια γραμμή παραπάνω θα δουν ότι τα 8 δις είναι «Αναμενόμενη επιπρόσθετη επίδραση.» Όχι μέτρα.

• Άρα μένουν 11.6 δις (19.6-8=11.6).

• Το γράφει άλλωστε 2 γραμμές παραπάνω. Από αυτά τα 11,6 δις τα 3,2 δις είναι οι αναστολές και οι εγγυήσεις της αναπτυξιακής τράπεζας και τα 2 δις η επιστρεπτέα προκαταβολή.

Άρα τα δημοσιονομικά μέτρα που δεν προκαλούν χρέη στους πολίτες είναι 6.4 δις. (11,6-3,2-2=6.4 δις.)

Τι έγραφε η χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ;

«τα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, που έχει νομοθετήσει μέχρι και τα τέλη Μαΐου και δεν αφορούν δάνεια, δεν ξεπερνούν τα 6,4 δισ. Ευρώ»

Τι άλλο μας λέει ο κ. Σταικούρας;

«Στα μέτρα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες και για τα οποία δεν είχε ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη στιγμή συγγραφής της έκθεσης»

Πράγματι. Η χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ συνέχιζε:

«ενώ τα όσα εξήγγειλε χθες προσθέτουν στο αρχικό πακέτο μόλις 2,1 δισ. ευρώ.»

Το ποσό αυτό δεν το αμφισβήτησε ο κ. Σταικούρας. Άρα το συνολικό πακέτο μέτρων δημοσιονομικού χαρακτήρα, που δεν δημιουργεί νέα χρέη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις είναι 8.5 δις. (6,4+2,1)

Τόσο απλά. Τόσο λίγα.

Όσο για την προσπάθεια του κ. Σταϊκούρα να μας πείσει ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή δεν έχει μηδενικό κόστος και συγκαταλέγεται μεθοδολογικά στα δημοσιονομικά μέτρα θα τον παρακαλούσα να μην κουράζεται.

Η επιστρεπτέα προκαταβολή και κόστος έχει, και δημοσιονομικό μέτρο μπορεί να θεωρηθεί καθώς μετράει στο αποτέλεσμα του έτους. Όμως η επιστρεπτέα προκαταβολή δημιουργεί χρέη στις επιχειρήσεις.

Ως εκ τούτου δεν είναι «δημοσιονομικό μέτρο που δεν δημιουργεί χρέη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις»

Ήλπιζα ότι ο διάλογος μου με τον κ. Σταϊκούρα θα ήταν πιο ουσιαστικός από το να χρειάζεται να του εξηγώ ταυτολογίες.

Τέλος για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνομαι την δυσκολία του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τους πίνακες. Την απέδειξε και η χτεσινή ανακοίνωση.

Παρόλα αυτά ας κάνει μια προσπάθεια ο κ. Σταικούρας να διαβάσει τον πίνακα του προγράμματος "Μένουμε Όρθιοι". Εκεί θα δει πως μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Αν δεν τα καταφέρει μπορώ εγώ ή οποιοσδήποτε από το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ να τον βοηθήσω. Αρκεί να καταλαβαίνει ότι αν στηρίξεις πλήρως το εισόδημα των πολιτών το κόστος αναστολών φόρων είναι τάξεις μεγέθους μικρότερο. Αλλιώς κάνεις αυτό που στη λογιστική λέγεται double -counting.

ΥΓ Αν εξακολουθεί να έχει το ίδιο πρόβλημα και με την επικαιροποίηση του προγράμματος μας, η πρόταση μου δεν είναι σχήμα λόγου, θα έρθω να του το εξηγήσω. Ίσως έτσι ενσωματώσει τις προτάσεις μας και γλυτώσει η χώρα από μια βαθιά και παρατεταμένη ύφεση.