Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέο επίκεντρο της πανδημίας η Νότια Αμερική

Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας…

Η Νότια Αμερική είναι «ένα νέο επίκεντρο» της πανδημίας του νέου κορονοϊού, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στη Βραζιλία, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Η Νότια Αμερική αναδείχθηκε σε νέο επίκεντρο της νόσου. Παρακολουθούμε τον αριθμό των κρουσμάτων να αυξάνεται σε πολλές χώρες της Νοτίου Αμερικής. Ανησυχία επικρατεί για πολλές από αυτές τις χώρες, όμως ξεκάθαρα, σε αυτή τη φάση, η πλέον πληγείσα είναι η Βραζιλία», δήλωσε ο Μάικλ Ράιαν, ο επικεφαλής του Οργανισμού για καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου από τη Γενεύη.

Ο Ράιαν σημείωσε ότι οι αρχές στη Βραζιλία ενέκριναν την ευρεία χρήση του φαρμάκου κατά της ελονοσίας υδροξυχλωροκίνη για τη θεραπεία της COVID-19. Επανέλαβε ότι τα υπάρχοντα κλινικά στοιχεία δεν στηρίζουν την ευρεία χρήση του φαρμάκου εναντίον του νέου κορονοϊού, δεδομένων των κινδύνων που ενέχει.

Την ίδια ώρα, εννέα αφρικανικά κράτη κατέγραψαν αύξηση 50% σε κρούσματα την περασμένη εβδομάδα, ενώ άλλα κατέγραψαν μείωση των κρουσμάτων ή σταθερά ποσοστά μολύνσεων, σύμφωνα με τον Ράιαν.

Η χαμηλή θνητότητα ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι ο μισός πληθυσμός της ηπείρου είναι ηλικίας 18 ετών ή μικρότερος, επισήμανε, προσθέτοντας, όμως, ότι εξακολουθεί να ανησυχεί πως η ασθένεια θα εξαπλωθεί σε μια ήπειρο με «σημαντικά κενά» στις υπηρεσίες ΜΕΘ, παροχής οξυγόνου και αναπνευστήρων.