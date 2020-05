Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA: πρώτη επανδρωμένη αποστολή από το 2011

Η Διαστημική Υπηρεσία άναψε “πράσινο φως” στην εταιρεία του Έλον Μασκ.

Η NASA ανακοίνωσε ότι έδωσε το πράσινο φως για την εκτόξευση, την επόμενη Τετάρτη, δύο Αμερικανών αστροναυτών με έναν πύραυλο της ιδιωτικής εταιρείας SpaceX, στην πρώτη επανδρωμένη διαστημική αποστολή για τις ΗΠΑ από το 2011.

Υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας και της εταιρείας του Έλον Μασκ βρίσκονταν από χθες, Πέμπτη, στο διαστημικό κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα, για να διαπιστώσουν αν όλα ήταν έτοιμα και ασφαλή για την αποστολή.

Ο Ρόμπερτ Μπίνκεν και ο Ντάγκλας Χάρλεϊ θα είναι οι δύο αστροναύτες που θα μετάσχουν σε αυτήν την αποστολή. Ο πύραυλος Crew Dragon θα εκτοξευθεί στις 16.33 τοπική ώρα (23.33 ώρα Ελλάδας) της 27ης Μαΐου με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στον οποίο αναμένεται να προσδεθεί την επόμενη ημέρα.