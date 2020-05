Κοινωνία

Εμπρησμοί αυτοκινήτων στα δικαστήρια της Ευελπίδων

Χρειάσθηκε η επέμβαη ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής για να μην πάρει διαστάσεις η φωτιά.

Άγνωστοι πυρπόλησαν, τα ξημερώματα, τέσσερα αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο των Δικαστηρίων στην Ευελπίδων.

Ειδικότερα, οι δράστες, χωρίς να τους αντιληφθεί κάποιος, μπήκαν στον χώρο της Ευελπίδων και έβαλαν φωτιά, λίγο πριν από τη 1:00, σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα έξω από το κτίριο 16.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Προανάκριση για περιστατικό διενεργεί η ΕΛ.ΑΣ.

Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: χρέος της Πολιτείας να ενισχύσει τα μέτρα φύλαξης

Σε ανακοίνωση της για το περιστατικό, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, αναφέρει τα εξής: Με αφορμή τη νυχτερινή εμπρηστική επίθεση αγνώστων σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα στο προαύλιο χώρο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα κάθε εγκληματική ενέργεια που αποσκοπεί στη διασάλευση της έννομης τάξης και της κοινωνικής ειρήνης αλλά και στην κάμψη του ελεύθερου φρονήματος των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών.

Τονίζει προς κάθε κατεύθυνση, πως οι Έλληνες Εισαγγελείς εργάζονται απόλυτα προσηλωμένοι στο καθήκον τους, κάτω από αντίξοες συνθήκες και δεν πτοούνται ούτε κάμπτονται από τέτοιες άνανδρες και αντιδημοκρατικές ενέργειες.

Χρέος της Πολιτείας είναι να ενισχύσει τα μέτρα φύλαξης των Δικαστηρίων προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Αναμένουμε την ολοκλήρωση της έρευνας από την Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να διακριβωθούν τα στοιχεία των δραστών.