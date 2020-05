Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων

Ακόμη ένας άνθρωπος προστέθηκε στον μακάβριο κατάλογο των θυμάτων της πανδημίας.

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τον κορονοϊό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στη χώρα μας σε 170.

Το θύμα είναι 91 ετών και νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες έπασχε από υποκείμενα νοσήματα και άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα.