Πολιτισμός

Μενδώνη: τα Γλυπτά του Παρθενώνα έχουν κλαπεί

Η Υπουργός Πολιτισμού επαναδιατύπωσε το πάγιο ελληνικό αίτημα για οριστική επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στον γενέθλιο τόπο τους.

«Η επαναλειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, επομένως και της Ακρόπολης, έδωσε αφορμή στις διεθνείς επιτροπές για τη διεκδίκηση των Γλυπτών του Παρθενώνα να επαναδιατυπώσουν το πάγιο αίτημα το δικό τους, αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης, για την οριστική επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στον γενέθλιο τόπο τους.

Τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν προϊόν κλοπής και επομένως η Ελλάδα ποτέ δεν θα αναγνωρίσει κατοχή, νομή και κυριότητα στο Βρετανικό Μουσείο», δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στον τηλεοπτικό σταθμό STAR.

«Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία συγκεντρώνουν οι ανά τον κόσμο επιτροπές, η διεθνής κοινή γνώμη τάσσεται πλέον ανεπιφύλακτα υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Το επιχείρημα του Βρετανικού Μουσείου ότι η Αθήνα δεν διαθέτει τον κατάλληλο χώρο για να εκτεθούν τα μοναδικά αριστουργήματα του Φειδία έχει ήδη καταρριφθεί πριν από 11 χρόνια όταν εγκαινιάστηκε το νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Ένα μουσείο το οποίο, τα 11 αυτά χρόνια, έχει αποσπάσει τον διεθνή έπαινο για την έκθεσή του και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Είναι η ώρα, στα επόμενα γενέθλια του Μουσείου της Ακρόπολης, που είναι στις 20 Ιουνίου του 2020, το Βρετανικό Μουσείο να επανεξετάσει τη στάση του. Θέλει να είναι ένα μουσείο το οποίο ανταποκρίνεται και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και στην ψυχή των ανθρώπων ή θα παραμένει ένα αποικιοκρατικό μουσείο το οποίο εννοεί να κρατά και να φυλακίζει θησαυρούς της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που δεν του ανήκουν;», καταλήγει η ανακοίνωση της υπουργού.